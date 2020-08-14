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ile anlaştı

çalışmalarını sürdüren , bir ismi daha kadrosuna katmaya yakın. Bordo-mavili ekip, Celtic forması giyen 26 yaşındaki Hırvat stoper ile prensip anlaşmasına vardı.

Giriş Tarihi: 14.8.2020 11:38 Son Güncelleme: 14.8.2020 11:39 ABONE OL
Trabzonspor Jozo Simunovic ile anlaştı

Süper Lig'de yeni sezon öncesi takımlar transfer çalışmalarını sürdürüyor.

2020-2021 sezonunda şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, transferin hızlı takımlarından biri konumunda. Yaz transfer döneminde Trondsen, Plaza ve Marlon'u kadrosuna katan Karadeniz temsilcisi, savunma hattına bir takviye daha yaptı.

TRT Spor'un haberine göre bordo-mavililer, Celtic forması giyen 26 yaşındaki stoper Jozo Simunovic ile anlaştı.

Hırvat savunmacının transferinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Simunovic, geçtiğimiz sezon 16 maçta 1 gol 1 asistlik katkı yaptı.

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Trabzonspor Jozo Simunovic ile anlaştı
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