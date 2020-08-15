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'ya Messi şoku!

'nde 'ten 8 gol yiyerek elenen ve büyük bir şok yaşayan 'da sular durulmuyor. Katalan ekibinin Arjantinli yıldızı Messi, bu yenilgi sonrası her an takımdan ayrılma kararı alabilir. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.8.2020 00:31 ABONE OL
Barcelona'ya Messi şoku!

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih karşısında alınan 8-2'lik mağlubiyetin yankıları devam ediyor. Katalan ekibinin başkanı Josep Maria Bartomeu yaptığı açıklamasında radikal kararlar alınacağın sinyallerini verirken, takımın yıldız futbolcusu Lionel Messi ayrılığın eşiğine geldi.

Barcelona yönetiminin bu hezimetin ardından 17 Ağustos'ta düzenlenecek olan yönetim kurulu toplantısında radikal kararlar alması bekleniyor.

MESSI AYRILMAYA KARAR VERDİ
İspanyol basınında Cope Es'in haberine göre, bu sezon yönetimle birçok anlamda sorun yaşayan Messi'nin 8-2'lik Bayern Münih mağlubiyetinin ardınan Barcelona'dan ayrılmaya karar verdiği öne sürüldü. Arjantinli yıldız eğer kulüpte büyük değişim olmazsa sözleşmesini yenilemeyi düşünecek fakat yapısal bir değişim olmadığı takdirde ayrılacak.

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Barcelona'ya Messi şoku!
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