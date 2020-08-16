Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta hedef Gökhan Akkan!

'ta hedef !

Gelecek sezon için kalesini kime emanet edeceği henüz belli olmayan 'ta, transferinde sona gelindi. temsilcisi ile sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki kaleci, 2019-2020 sezonunda 26 maçta forma giydi ve kalesinde 45 gol gördü.

Giriş Tarihi: 16.8.2020 13:50 ABONE OL
Beşiktaş'ta hedef Gökhan Akkan!

Kalesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, bir süredir Çaykur Rizespor forması giyen Gökhan Akkan için girişimlerini sürdürüyordu. Takvim'de yer alan habere göre siyah-beyazlı ekip, bu transferi bitirmeye yakın. Yönetim, Karadeniz ekibiyle genç kaleci için masaya oturacak.

Karadeniz temsilcisi ile sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki kaleci 2019-2020 sezonunda 26 maçta forma giydi ve kalesinde 45 gol gördü. Kariyerini Sincan Belediye altyapısında başlayan Gökhan Akkan, sırasıyla Osmanlıspor ve Ankaragücü altyapılarında forma giydikten sonra Ankaragücü A takımına yükseldi. Başarılı eldiven 2015 yazında da Çaykur Rizespor'un yolunu tuttu.

Beşiktaş'ta geride bıraktığımız sezon corona virüsü nedeniyle verilen arada Alman kaleci Loris Karius kiralık sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Kalan maçlarda ise siyah-beyazlıların 19 yaşındaki genç eldiveni Ersin Destanoğlu görev yapmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hazal Kaya oğlu Fikret Ali'yi sete getirdi! Hazal Kaya ile oğlu Fikret Ali'nin pozuna herkes hayran kaldı!
Çağla Şıkel'e genç sevgili! Çağla Şıkel aşk orucunu bozdu mu? Çağla Şıkel ile DJ Emre Şenol aşk mı yaşıyor?
Milli Piyango İdaresi ile 15 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama: Sayısal Loto sonuçları MPİ ile açıklandı!
Van Gölü'nde canavar yaratık paniği! "Objenin ekrandan hızlıca geçtiğini görünce..."
Son Dakika Haberi: Altın fiyatları ile ilgili kritik açıklama! 16 Ağustos Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın fiyatı düşer mi, yükselir mi?
SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün hareketlendi! 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç para?
SON DAKİKA: Düğünler iptal mi edildi, yasaklandı mı? Kına, nişan ve düğünler hangi il, ilçelerde yasaklandı?
İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi! İmza tarihi belli oldu
Son dakika haberi: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına bir il daha eklendi! O şehirlerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı...
SON DAKİKA! Davetiye dağıtırlarken acı haber gelmişti! Cenazede kahreden anlar: Evlat bana hakkını helal et...
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ta hedef Gökhan Akkan!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA