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Abdülkadir Ömür'ü istiyor

Avrupa'da sezonun en başarılı takımlarından biri olan , Abdülkadir Ömür'e talip oldu. temsilcisi, yıldız oyuncunun durumunu sorarken, bordo-mavililer ise 25 milyon euro talep etti. İki kulüp arasında pazarlıkların sürdüğü gelen bilgiler arasında.

Giriş Tarihi: 18.8.2020 18:09 Son Güncelleme: 18.8.2020 18:10 ABONE OL
Atalanta Abdülkadir Ömür'ü istiyor

İtalya Ligi'ni şampiyon Juventus'un 5 puan gerisinde üçüncü sırada tamamlayan, Devler Ligi'nde ise çeyrek finalde dramatik bir şekilde PSG'ye elenen sezonun flaş takımı Atalanta, yeni yıl için hedeflerini büyüttü.

Gözünü zirveye diken Çizme temsilcisi, transfer mesaisine de hız verdi. Lacivert-siyahlılar, teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin yoğun isteği üzerine Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür'ü listesine aldı.

TRABZONSPOR 25 MİLYON EURO İSTİYOR

İtalyan ekibi, bordo-mavili takıma genç oyuncunun durumunu sordu. Yönetim ise, "Resmi teklif getirin, konuşuruz" yanıtını verdi.

Karadeniz ekibinin, 21 yaşındaki oyuncu için istediği rakamın 25 milyon euro olduğu öğrenilirken, corona virüsü sonrası yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle 20 milyon euro'ya kadar düşülebileceği de gelen haberler arasında.

Geçtiğimiz sezon transferin en çok konuşulan ismi Abdülkadir Ömür'e 23 milyon euro seviyelerinde teklif gelmişti.

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Atalanta Abdülkadir Ömür'ü istiyor
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