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Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist ! Leipzig 0-3 PSG (Maç sonucu)

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Leipzig ile karşı karşıya geldi. Alman ekibini 3-0 yenen Fransız temsilcisi, tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde finale yükseldi. Paris Saint-Germain'e finali getiren golleri Marquinhos, ve Bernat kaydetti. Çok başarılı bir turnuva geçirerek ilk kez yarı final heyecanı yaşayan Leipzig ise elendi. Öte yandan PSG'nin finaldeki rakibi ise 19 Ağustos'ta oynanacak Bayern Münih-Lyon maçının galibi olacak.

Giriş Tarihi: 18.8.2020 22:00 Son Güncelleme: 18.8.2020 23:51 ABONE OL
Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist PSG! Leipzig 0-3 PSG Maç sonucu

Şampiyonlar Ligi'inde ilk finalist belli oldu.

Uzun yıllardır Devler Ligi'ni kazanmak için yatırım yapan PSG, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Leipzig'i yarı finalde 3-0 yenen Fransız temsilcisi adını finale yazdırarak, tarihinde ilk kez bu başarıya imza attı.

Mücadelede baştan sona üstün olan PSG, ilk yarıyı 13. dakikada Marquinhos ve 42'de Di Maria'nın golleriyle 2-0 önde kapattı.

Karşılaşmanın 56. dakikasında sahneye çıkan Bernat ise farkı 3'e çıkardı. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve müsabaka 3-0 bitti.

Bu sonucun ardından PSG, ilk kez finale yükseldi. Fransız ekibi, Devler Ligi finalinde Bayern Münih-Lyon karşılaşmasının kazananı ile kupayı kazanmak için mücadele edecek.

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Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist PSG! Leipzig 0-3 PSG (Maç sonucu)
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