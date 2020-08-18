Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist PSG! Leipzig 0-3 PSG (Maç sonucu)

Şampiyonlar Ligi'inde ilk finalist belli oldu.

Uzun yıllardır Devler Ligi'ni kazanmak için yatırım yapan PSG, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Leipzig'i yarı finalde 3-0 yenen Fransız temsilcisi adını finale yazdırarak, tarihinde ilk kez bu başarıya imza attı.

Mücadelede baştan sona üstün olan PSG, ilk yarıyı 13. dakikada Marquinhos ve 42'de Di Maria'nın golleriyle 2-0 önde kapattı.

Karşılaşmanın 56. dakikasında sahneye çıkan Bernat ise farkı 3'e çıkardı. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve müsabaka 3-0 bitti.

Bu sonucun ardından PSG, ilk kez finale yükseldi. Fransız ekibi, Devler Ligi finalinde Bayern Münih-Lyon karşılaşmasının kazananı ile kupayı kazanmak için mücadele edecek.