Antalyaspor Nuri Şahin'i kadrosuna kattı!

Süper Lig ekibi Antalyaspor, transferde bombayı patlattı. Kırmızı-beyazlı kulüp, son olarak Almanya Bundesliga takımlarından Werder Bremen'de forma giyen Nuri Şahin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Akdeniz ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada, milli yıldızla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

NURİ ŞAHİN'DEN İLK AÇIKLAMA!

Transferiyle ilgili açıklama yapan Nuri Şahin, "Atamızın da söylediği gibi, 'Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir' sözüyle beni etkileyen bu güzel şehre, 'Biz Antalyasporuz' diyorum." ifadelerini kullandı.