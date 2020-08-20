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'dan taraftarı çıldırtacak !

Önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdüren , sırasıyla Mert Hakan Yandaş, , ve Mensah'ı elden kaçırmıştı. Bu nedenle taraftarların eleştirmeye başladığı yönetim, öyle bir transfer için harekete geçti ki her şeyi unutturacak cinsten. Ancak Galatasaray'ın bu transferde önünde iki engel var. İşte Galatasaray'ın teklif sunduğu dünyaca ünlü yıldız ve yaşanan gelişmeler...

Giriş Tarihi: 20.8.2020 09:56 Son Güncelleme: 20.8.2020 09:59 ABONE OL
Galatasaray'dan taraftarı çıldırtacak transfer! James Rodriguez...

transferde yine büyük oynuyor. Ezeli rakiplerinin gerisinde kalmakla suçlanan sarı-kırmızılı ekibin ses getirecek bir oyuncu almaya hazırlandığı ifade edildi.

Galatasaray'dan taraftarı çıldırtacak transfer! James Rodriguez...

Kulüp kulislerine sızan bilgiye göre bu isim 'in ünlü futbolcusu ...

Galatasaray'dan taraftarı çıldırtacak transfer! James Rodriguez...

Younes Belhanda'ya takım arayan 'ın 29 yaşındaki futbolcuyu almak için çalışma başlattığı belirtiliyor.

Galatasaray'dan taraftarı çıldırtacak transfer! James Rodriguez...

Aslında Kolombiyalı 10 numara, Lazio ile ciddi şekilde anılıyor. Hatta basını "Sonunda bir takım ile ciddi ciddi ilgileniyor" haberleri yapıldı.

Galatasaray'dan taraftarı çıldırtacak transfer! James Rodriguez...

İLK TEKLİFİNİ YAPTI BİLE

Ancak Lazio, James ile ilgilenmediğini açıkladı. Tam da bu iddiaların arefesinde 'ın James için 'e sürpriz bir teklif yaptığı iddiası ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların, 'da 6 milyon euro kazanan ve takımda şans bulamayan James'in ücretinin yarısını ödeyerek kiralamak istediği belirtildi.

Galatasaray'dan taraftarı çıldırtacak transfer! James Rodriguez...

Ancak James'in sözleşmesinin gelecek sezon bitecek olması büyük engel olarak duruyor. , James'i satışa çıkarmış ancak hiçbir teklif almamıştı. Bu durum 'ı cesaretlendirirken Falcao da gelmesi için aktif rol oynuyor.

Galatasaray'dan taraftarı çıldırtacak transfer! James Rodriguez...

BULUŞACAKLAR

Arda-falcao buluşmasının ardından eğer gerçekleşirse Kolombiyalı futbolcu, ile de yeniden bir araya gelecek. İki futbolu, yanı sıra Porto ve Monaco'da birlikte 77 maça çıkmıştı. 12 gollük (10+2) bir skor ortaya koymuşlardı.

Galatasaray'dan taraftarı çıldırtacak transfer! James Rodriguez...

OYNAMAMAK SİNİR BOZUCU!

Zidane ile yıldızı barışmayan Rodriguez, oynayacağı bir takıma gitmek istiyor. Bu konuda duygularını gizlemeyen başarılı futbolcu, "Artık emin olacağım bir yere gitmek ve oynamak, mutlu olmak istiyorum. Sevileceğim bir yeri istiyorum" ifadelerini kullandı. 29 yaşındaki yıldız, "Oynamamak sinir bozucu. Kötü oyuncu olsam, kabul ederim ancak ben her zaman oynamak ve kazanmak isteyen bir oyuncuyum" dedi.

Galatasaray'dan taraftarı çıldırtacak transfer! James Rodriguez...

8 MAÇA ÇIKABİLDİ

geçen sezon 'da sadece 8 maçta şans bulabildi ve 1 gol, 1 asistlik performans sergileyebildi. Yıldız futbolcu bu nedenle macerasını artık tamamlamak ve yeni bir başlangıç yapmayı planlıyor.

Galatasaray'dan taraftarı çıldırtacak transfer! James Rodriguez...

Banfıeld, Porto ve Monaco formaları giyen Rodriguez, 2014 'nda Milli Takımı'nda yıldızlaşarak, 'in yolunu tutmayı başardı. 2017-18 sezonunda 'te bir yıl kiralık forma giydi. (Fotomaç)

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Galatasaray'dan taraftarı çıldırtacak transfer!
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