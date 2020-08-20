Galatasaray'dan taraftarı çıldırtacak transfer!

OYNAMAMAK SİNİR BOZUCU!

Zidane ile yıldızı barışmayan Rodriguez, oynayacağı bir takıma gitmek istiyor. Bu konuda duygularını gizlemeyen başarılı futbolcu, "Artık emin olacağım bir yere gitmek ve oynamak, mutlu olmak istiyorum. Sevileceğim bir yeri istiyorum" ifadelerini kullandı. 29 yaşındaki yıldız, "Oynamamak sinir bozucu. Kötü oyuncu olsam, kabul ederim ancak ben her zaman oynamak ve kazanmak isteyen bir oyuncuyum" dedi.