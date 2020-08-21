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'ın golcü listesi belli oldu! İşte 3 yıldızın son durumları

ve Boateng'in takımdan ayrılmasının ardından elinde Umut Nayir ve Güven Yalçın kalan 'ta, golcü arayışları devam ediyor. Siyah-beyazlıların hocası , bu bölge için 3 flaş aday belirledi. İşte o isimler ve transferin son durumu...

Giriş Tarihi: 21.8.2020 09:50 Son Güncelleme: 21.8.2020 09:54 ABONE OL
Transferde son dakika: Beşiktaş'ın golcü listesi belli oldu! İşte 3 yıldızın son durumları

'ta harekatı tüm hızıyla sürüyor. gittiği günden bu yana golcü arayışını sürdüren ve PAOK maçına sayılı günler kalmasına rağmen aradığı ismi halen bulamayan siyah-beyazlılar, kelimenin tam anlamıyla dört koldan saldırıyor.

Transferde son dakika: Beşiktaş'ın golcü listesi belli oldu! İşte 3 yıldızın son durumları

yönetimi teknik heyetin raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken; 3 yıldız golcünün ismi ön olana çıktı. 'ın gündemindeki santrfor adaylarıyla ilgili son durum şöyle:

Transferde son dakika: Beşiktaş'ın golcü listesi belli oldu! İşte 3 yıldızın son durumları

PAPISS CISSE

Siyah-beyazlıların uzun süredir listesinin ilk sırasında yer alan 'deki en büyük sorun, oyuncunun sürekli rakamı artırması.

Transferde son dakika: Beşiktaş'ın golcü listesi belli oldu! İşte 3 yıldızın son durumları

Hatta bununla ilgili Senegal'den WiwSport, ile 'nin maaş konusunda anlaşmaya varamadığını iddia etti. İddiaya göre Senegalli golcünün istediği rakamla Beşiktaş'ın önerdiği rakam arasında ciddi fark var.

Transferde son dakika: Beşiktaş'ın golcü listesi belli oldu! İşte 3 yıldızın son durumları

Aslında Cisse, 'ta oynamak ve kariyerinin sonunda Şampiyonlar Ligi şansını kaçırmak istemiyor. Ancak bu anlaşmanın son para kazanma şansı olduğunu da bildiği için riske girmek istemiyor.

Transferde son dakika: Beşiktaş'ın golcü listesi belli oldu! İşte 3 yıldızın son durumları

FODE KOITA

yönetimi, Thiam'ı Fenerbahçe'ye, 'ü de Galatasaray'a bedelsiz veren 'dan Fode Koita için talepte bulundu.

Transferde son dakika: Beşiktaş'ın golcü listesi belli oldu! İşte 3 yıldızın son durumları

Başkan , dün yaptığı açıklamada "Evet, Koita ismi geçiyor. Sayın önemli biridir, Kulübü'nün sahibidir ve üyemizdir. Talebimizin olup olmayacağını, teknik heyetimiz ile görüşüp karar vereceğiz" diyerek transfere ilk ağızdan yeşil ışık yaktı.

Transferde son dakika: Beşiktaş'ın golcü listesi belli oldu! İşte 3 yıldızın son durumları

29 yaşındaki Koita, bu sezon 'de çıktığı 24 maçta attığı 12 gol ve 5 asist ile dikkat çekmişti. Koita, 'ya 2016'da 320 bin euro bedelle Blackburn'den gelmişti.

Transferde son dakika: Beşiktaş'ın golcü listesi belli oldu! İşte 3 yıldızın son durumları

NIKOLA KALINIC

'a yazılan forvetlerden bir diğeri de . Siyah-beyazlılar 'in oyuncusu olan Nikola Kalinic için İspanyol ekibine teklifini iletti. İspanyollar tekrar kiralamaya sıcak bakmıyor, Beşiktaş da 32 yaşındaki forvete bonservis ödemeye yanaşmıyor.

Transferde son dakika: Beşiktaş'ın golcü listesi belli oldu! İşte 3 yıldızın son durumları

Deportivo, Sırp oyuncunun bedelsiz olarak ayrılmak için Atletico Madridli yöneticilerle görüştüğünü ancak henüz olumlu bir dönüş alamadığını yazdı. Geçen sezonu İtalya Serie A ekibi Roma'da kiralık olarak geçiren 32 yaşındaki futbolcu, 19 maçta 5 gol ve 2 asistle oynamıştı. (Fotomaç)

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Beşiktaş'ın golcü listesi belli oldu! İşte 3 yıldızın son durumları
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