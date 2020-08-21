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'da gündem 'ın eski yıldızı Elneny

Ön liberoya oyuncu arayan tanıdık bir isme yöneldi. ’in kiralama bedeli talep etmemesi ve Mısırlı oyuncunun sakatlık problemi yaşamaması bu transferi cazip hale getiriyor.

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 21.8.2020 ABONE OL
Galatasaray'da gündem Beşiktaş'ın eski yıldızı Elneny

Aslan, orta sahaya en az 3 transfer düşünüyor. Maicon ve Mustafa Kapı'dan gelen 1 milyon 650 bin Euro'yu orta saha transferinde kullanacak. Mehmet Ekici, Mohamed Elneny ve Badou Ndiaye menajerleri aracılığıyla Galatasaray'ın gündemine sokuldu. Ndiaye ve Mehmet Ekici'ye herhangi bir cevap vermeyen sarı-kırmızılılar, Elneny'yi ise bekletme kararı aldı. Polonya'dan Moder ve 25 yaş altında genç oyuncuları öncelikli olarak değerlendiren G.Saray, bu transferleri bitiremezse Elneny için devreye girecek.

GUDELJ LİSTEYE GİRDİ AMA...
Arsenal'in kiralama bedeli talep etmemesi ve 28 yaşındaki Mısırlı oyuncunun sakatlık problemi yaşamaması en büyük artısı. Geçen sezon kiralık oynadığı Beşiktaş'ta 36 maçta forma giyen tecrübeli yıldız 1 gol attı, 4 asist yaptı. Bu arada Galatasaray'ın listesine geçen sezon ilgilendiği Nemanja Gudelj de takıldı. İspanyol kulübü Sevilla'da yedek kalan 28 yaşındaki Sırp ön liberoyu isteyen sarı-kırmızılılara İspanyollar olumsuz cevap verdi. Sevilla ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Gudelj ile ilgili girişimlerin süreceği bildirildi.

KARTAL'A VEDA ETTİ
Beşiktaş'la kiralık kontratı sona eren Elneny dün yaptığı şu açıklama ile resmen veda etti: "Dün İstanbul'da son günümdü. Bütün desteğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum ve hepinizi çok özleyeceğim. Şampiyonlar Ligi sıralamasına yükseldiğimiz süper bir sezon finali oldu."+

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Galatasaray'da gündem Beşiktaş'ın eski yıldızı Elneny
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