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'nin menajeri açıkladı! Lazio ile anlaştık

Son dakika haberleri... Fenerbahçeli yıldız 'nin menajeri , Serie A ekibi Lazio ile anlaştıklarını açıkladı. İşte Canatar'ın sözleri...

Giriş Tarihi: 21.8.2020 19:23 ABONE OL
Muriqi'nin menajeri açıkladı! Lazio ile anlaştık

Önümüzdeki sezon transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Vedat Muriqi'nin menajeri Haluk Canatar, Kosovalı golcüyü kadrosuna katmak için uzun süredir uğraş veren Lazio ile transfer için son aşamada olduklarını ifade etti.

Muriqi'nin menajeri Haluk Canatar, Ajansspor'a yaptığı açıklamada "Lazio Kulübü'nün Vedat Muriç konusunda ciddi bir çalışması var ve Fenerbahçe ile görüşüyorlar. Bu görüşmeler henüz bitmedi ama sona yaklaşıyor. Kulüpler kabul ederse, Vedat Muriç'in temsilcisi olarak, Muriç'in Lazio'da oynamasına engel görmüyorum." dedi.


Vedat Muriqi Lazio'da! Canlı yayında açıklandı

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Muriqi'nin menajeri açıkladı! Lazio ile anlaştık
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