Fenerbahçe'den 3 transfer 0 bonservis!

Limit konusunda sıkıntıları olan ancak takviyelerine devam eden Fenerbahçe tam 7 ismi (Gökhan Gönül, Caner Erkin, Novak, Mert Hakan, Thiam, Sinan Gümüş ve resmi olarak açıklanması beklenen Sosa) kadrosuna katarken, bu isimler için kulüplerine bir kuruş ödemedi. 'Sıfır bonservis' harcaması yapan Başkan Ali Koç ve sportif direktör olmasına kesin gözüyle bakılan Emre Belözoğlu şimdi de stoper için aynı şekilde transferi bitirmek için çalışmalarını sürdürüyor.



1 YILLIK MAAŞA KARŞILIK BONSERVİS

Emre Belözoğlu'nun ısrarla istediği Malang Sarr'dan cevap bekleniyor. Şu an boşta olan 21 yaşındaki Fransız stopere 5 yıllık sözleşme teklif edildi. Oyuncunun vereceğe cevap bekleniyor. Las Palmas ile Mauricio Lemos konusunda anlaşma sağlanırken, Fenerbahçe'nin bonservis ödemeden işi bitirmek istemesi nedeniyle görüşmeler sürüyor. Kulübünden bir yıllık maaşına karşılık bonservisi alma ihtimali olan Lemos'tan olumlu haberler gelmesi bekleniyor.



DİEGO PEROTTİ'YE AYNI TARİFE

'Sıfır bonservis' kuralını riayet eden sarı-lacivertliler, Diego Perotti için Roma kulübüne cüzi bir miktar bonservis ödemesi yapılacaktı. Ancak İtalyan oyuncunun kulüpte yeni sezon planlamasında yer alamaması nedeniyle bu kozu kullanmak isteyen Fenerbahçe, Roma ile anlaşma zemini arıyor. İtalyan sol açığın da bedelsiz takıma katılma ihtimali olduğu gelen bilgiler arasında.



GÜMÜŞ İDMANDA

Fenerbahçe'nin önceki akşam resmi olarak transferini açıkladığı Sinan Gümüş dün yeni takımıyla ilk idmanına çıktı. Gümüş yeni arkadaşlarıyla kısa sürede kaynaştı.



VEDAT İÇİN TÜM PLANLAR HAZIR

İtalyan basını Vedat'ın Lazio'ya transferinin 16 milyon Euro peşin ve bonuslar karşılığında tamamlandığını yazdı. İşte F.Bahçe'nin Kosovalı golcü için A ve B planı. Bu transfere karşılık Bastos istendi. Lazio 4 milyon Euro bonservis talep etti. Bu aşamada A planı Vedat için 12 milyon Euro peşin ve 2 milyon bonus alıp Bastos'u kadroya katmak.