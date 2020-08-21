Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'den 3 transfer 0 bonservis!

'den 3 0 bonservis!

Sarr’dan yanıt bekleyen F.Bahçe, Lemos’u da bonservissiz bitirmenin peşinde. Transferin hızlı takımı şimdi de stoper için mesaide… Fransız 'a 5 yıllık teklif yapan sarı-lacivertliler, için de kulübü 'la bonservis ödemeden işi bitirme pazarlığında

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 21.8.2020 ABONE OL
Fenerbahçe'den 3 transfer 0 bonservis!

Limit konusunda sıkıntıları olan ancak takviyelerine devam eden Fenerbahçe tam 7 ismi (Gökhan Gönül, Caner Erkin, Novak, Mert Hakan, Thiam, Sinan Gümüş ve resmi olarak açıklanması beklenen Sosa) kadrosuna katarken, bu isimler için kulüplerine bir kuruş ödemedi. 'Sıfır bonservis' harcaması yapan Başkan Ali Koç ve sportif direktör olmasına kesin gözüyle bakılan Emre Belözoğlu şimdi de stoper için aynı şekilde transferi bitirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

1 YILLIK MAAŞA KARŞILIK BONSERVİS
Emre Belözoğlu'nun ısrarla istediği Malang Sarr'dan cevap bekleniyor. Şu an boşta olan 21 yaşındaki Fransız stopere 5 yıllık sözleşme teklif edildi. Oyuncunun vereceğe cevap bekleniyor. Las Palmas ile Mauricio Lemos konusunda anlaşma sağlanırken, Fenerbahçe'nin bonservis ödemeden işi bitirmek istemesi nedeniyle görüşmeler sürüyor. Kulübünden bir yıllık maaşına karşılık bonservisi alma ihtimali olan Lemos'tan olumlu haberler gelmesi bekleniyor.

DİEGO PEROTTİ'YE AYNI TARİFE
'Sıfır bonservis' kuralını riayet eden sarı-lacivertliler, Diego Perotti için Roma kulübüne cüzi bir miktar bonservis ödemesi yapılacaktı. Ancak İtalyan oyuncunun kulüpte yeni sezon planlamasında yer alamaması nedeniyle bu kozu kullanmak isteyen Fenerbahçe, Roma ile anlaşma zemini arıyor. İtalyan sol açığın da bedelsiz takıma katılma ihtimali olduğu gelen bilgiler arasında.

GÜMÜŞ İDMANDA
Fenerbahçe'nin önceki akşam resmi olarak transferini açıkladığı Sinan Gümüş dün yeni takımıyla ilk idmanına çıktı. Gümüş yeni arkadaşlarıyla kısa sürede kaynaştı.

VEDAT İÇİN TÜM PLANLAR HAZIR
İtalyan basını Vedat'ın Lazio'ya transferinin 16 milyon Euro peşin ve bonuslar karşılığında tamamlandığını yazdı. İşte F.Bahçe'nin Kosovalı golcü için A ve B planı. Bu transfere karşılık Bastos istendi. Lazio 4 milyon Euro bonservis talep etti. Bu aşamada A planı Vedat için 12 milyon Euro peşin ve 2 milyon bonus alıp Bastos'u kadroya katmak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Canlı Süper Loto sonuçları sorgulama! Dün geceye damga vuran 20 Ağustos MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ile bilet sorgulama...
Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel'e 'Sen gittin ya ben çok değiştim' mesajı! Murat Dalkılıç "Ayrılık nedeni Kerem Bürsin mi?" sorusuna ilk kez yanıt verdi...
Aydın'da yazıtlı oda mezar bulundu: İlk kez böylesine rastlandı
Karaciğer yağlanmasına karşı bu besini tüketin!
Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM üniversite tercih sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?
MEB SON DAKİKA AÇIKLADI! Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 Okulların açılma tarihi ne zaman, ertelendi mi?
Eda Taşpınar gönlünü Çukur’un yıldızı Çağrı Atakan’a kaptırdı! Sürpriz aşk herkesi şaşırttı
Bursa'da canlı bomba tutuklandı
NASA'nın açıklaması korkuttu! Çökme büyüyor ve batıya doğru ilerliyor
7 günde etkisini gösteren kırışıklık giderici doğal krem!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'den 3 transfer 0 bonservis!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA