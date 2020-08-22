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Kalinic için bastırıyor

Forvet transferini bir an önce bitirmek isteyen , Hırvat golcü için ile pazarlığı sürdürüyor. İspanyollar, 14 milyon Euro’ya aldığı tecrübeli forveti kiralamaya soğuk. EURO 2021’de boy göstermek için düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Kalinic de Atletico’dan kolaylık istedi

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 22.8.2020 ABONE OL
Beşiktaş Kalinic için bastırıyor

Sol beke Fabrice N'Sakala, stopere Welinton ve orta sahaya Bernard Mensah takviyesi yapan Beşiktaş, şimdi santrfor transferini bitirmek istiyor. Siyah-beyazlılar, Ze Luis'in olmaması üzerine ibreyi çevirdiği Nikola Kalinic'ten olumlu yanıt aldı. Geçen sezon Roma'da kiralık oynayan 32 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş, Atletico Madrid'le sıkı pazarlık halinde. 14 milyon Euro'ya aldığı Kalinic için bonservis bekleyen İspanyollar kiralamaya istekli değil. 1 yıllık sözleşmesi kalan tecrübeli futbolcu ise EURO 2021'de Hırvat Milli Takımı'na seçilmek için düzenli oynayacağı bir kulübe gitmek istediğini söyleyerek, Madrid ekibinden kolaylık bekledi.

KASIMPAŞA KOİTA'YI VERMEDİ
Mame Thiam'ı Fenerbahçe'ye, Fatih Öztürk'ü de Galatasaray'a bedelsiz gönderen Kasımpaşa'dan, Beşiktaş'ın aynı şartlarda istediği Koita'ya vize çıkmadı. Ancak Kartal 29 yaşındaki futbolcudan vazgeçmedi. Transfer için Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Kasımpaşa Kulübü'nün sahibi Turgay Ciner'le konuyu bizzat görüşmesi bekleniyor.

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Beşiktaş Kalinic için bastırıyor
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