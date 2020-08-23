İşte Kadıköy'ü ayağa kaldıracak o golcü!

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe şampiyon bir kadro oluşturabilmek adına, sportif direktör Emre Belözoğlu liderliğinde çalışmalarına gece gündüz devam ediyor.
Yeni sezona yeni teknik direktörü Erol Bulut yönetiminde Topuk Yaylası'nda hazırlanan Fenerbahçe'de tek gündem transfer...
Sarı-lacivertliler 4 Ağustos tarihinde başlayan transfer sezonunda şu ana dek, Barış Sungur, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak, Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Sosa'yı kadrosuna kattığını resmen açıklamıştı.
Öte yandan performansıyla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çeken Vedat Muriqi için de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ederken, oyuncu ile ciddi şekilde ilgilenen İtalyan ekibi Lazio ile anlaşma sağlandığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.
YENİ GOLCÜ BELİRLENDİ!
Mert Hakan, Gökhan, Caner, Novak, Thiam, Sinan ve Sosa'yı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katan Fenerbahçe, yeni gözdesini belirledi.
Uzun yıllar Avrupa'nın dev ekiplerinde forma giydikten sonra geçtiğimiz sezon Al Duhail ile kısa süren bir macera yaşayan Mario Mandzukic, sarı-lacivertlilerin listesinde ilk sıraya girdi.
Vedat Muriqi'yi satacak olan Kanarya, 34 yaşındaki golcüyle temasa da geçti. Emre Belözoğlu ile birlikte menajer Ahmet Bulut'un bu transferde görüşmeleri yürüttüğü öğrenildi.
YILLIK 3 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin Bayern Münih, Atletico Madrid ve Juventus gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen 34 yaşındaki forvet için tüm şartları zorladığı kaydedildi.
Uzun süre Galatasaray'ın da gündeminde kalan 1.90'lık Hırvat yıldızın senelik 5 milyon euro'dan kapıyı açtığı belirtilirken sarı-lacivertlilerin net 3 milyon euro'da direttiği ifade edildi.
Hırvat basını da ülkenin en popüler futbolcuları arasında yer alan Mario Mandzukic'in Fenerbahçe'den iyi bir teklif aldığını duyurdu. (Fotomaç)