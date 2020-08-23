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İşte 'ü ayağa kaldıracak o golcü!

sezonunun şampiyonu 'de yavaş yavaş takımdan ayrılacak olan isimler de belli olmaya başladı. ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde 'nin satışı da bekleniyor. Kanarya, Kosovalı golcünün yerini dünya yıldızı isimle doldurmaya karar verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.8.2020 09:58 Son Güncelleme: 23.8.2020 10:05 ABONE OL
Transferde son dakika: İşte Kadıköy'ü ayağa kaldıracak o golcü!

hazırlıklarına hız kesmeden devam eden şampiyon bir kadro oluşturabilmek adına, sportif direktör liderliğinde çalışmalarına gece gündüz devam ediyor.

Transferde son dakika: İşte Kadıköy'ü ayağa kaldıracak o golcü!

Yeni sezona yeni teknik direktörü Erol Bulut yönetiminde 'nda hazırlanan 'de tek gündem ...

Transferde son dakika: İşte Kadıköy'ü ayağa kaldıracak o golcü!

Sarı-lacivertliler 4 Ağustos tarihinde başlayan sezonunda şu ana dek, Barış Sungur, , , Yandaş, Filip Novak, Mame Thiam, ve Sosa'yı kadrosuna kattığını resmen açıklamıştı.

Transferde son dakika: İşte Kadıköy'ü ayağa kaldıracak o golcü!

Öte yandan performansıyla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çeken için de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ederken, oyuncu ile ciddi şekilde ilgilenen İtalyan ekibi Lazio ile anlaşma sağlandığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

Transferde son dakika: İşte Kadıköy'ü ayağa kaldıracak o golcü!

YENİ GOLCÜ BELİRLENDİ!

, Gökhan, Caner, Novak, Thiam, Sinan ve Sosa'yı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katan , yeni gözdesini belirledi.

Transferde son dakika: İşte Kadıköy'ü ayağa kaldıracak o golcü!

Uzun yıllar Avrupa'nın dev ekiplerinde forma giydikten sonra geçtiğimiz sezon Al Duhail ile kısa süren bir macera yaşayan , sarı-lacivertlilerin listesinde ilk sıraya girdi.

Transferde son dakika: İşte Kadıköy'ü ayağa kaldıracak o golcü!

'yi satacak olan Kanarya, 34 yaşındaki golcüyle temasa da geçti. ile birlikte menajer 'un bu görüşmeleri yürüttüğü öğrenildi.

Transferde son dakika: İşte Kadıköy'ü ayağa kaldıracak o golcü!

YILLIK 3 MİLYON EURO

'nin , ve Juventus gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen 34 yaşındaki forvet için tüm şartları zorladığı kaydedildi.

Transferde son dakika: İşte Kadıköy'ü ayağa kaldıracak o golcü!

Uzun süre Galatasaray'ın da gündeminde kalan 1.90'lık Hırvat yıldızın senelik 5 milyon euro'dan kapıyı açtığı belirtilirken sarı-lacivertlilerin net 3 milyon euro'da direttiği ifade edildi.

Transferde son dakika: İşte Kadıköy'ü ayağa kaldıracak o golcü!

Hırvat basını da ülkenin en popüler futbolcuları arasında yer alan 'in 'den iyi bir teklif aldığını duyurdu. (Fotomaç)

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İşte Kadıköy'ü ayağa kaldıracak o golcü!
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