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Şampiyonlar Ligi şampiyonu ! 0-1 Bayern Münih | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi finalinde ile kozlarını paylaştı. Rakibini 1-0'lık skorla mağlum eden Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

Giriş Tarihi: 23.8.2020 21:14 Son Güncelleme: 24.8.2020 01:30 ABONE OL
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih! PSG 0-1 Bayern Münih | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi finalinde PSG ile Bayern Münih kozlarını paylaştı. Rakibini 1-0'lık skorla mağlum eden Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Bavyera ekibine şampiyonluğu getiren golü 59. dakikada Fransız futbolcu Kingsley Coman kaydetti. Bu gol aynı zamanda Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'ndeki 500. golü oldu. Alman devi, kupayı altıncı kez müzesine götürürken, PSG ise oynadığı ilk finalde mutlu sona ulaşamadı.

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11'DE 11 YAPTILAR
Alman devi Bayern Münih, bu sezon çıktığı 11 Şampiyonlar Ligi maçını da kazandı ve bir rekora imza atarak şampiyonluğu kazandı. Şampiyonlar Ligi tarihinde daha önce beraberlik dahi almadan şampiyon olan takım yok. Öte yandan Bayern Münih, son şampiyonluğunu 2013 yılında kazandığı Şampiyonlar Ligi'nde 7 yıl aradan sonra tekrar mutlu sona ulaştı.

Fransız ekibi ise Bayern Münih karşısında Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki ikinci yenilgisini aldı. PSG ilk mağlubiyeti yine bir Alman ekibi Borussia Dortmund yaşamıştı.


ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN EN GOLCÜ ÜÇÜNCÜ TAKIMI
Şampiyonlar Ligi kupasına Coman'ın ayağından gelen golle ulaşan Bayern Münih, bu golle Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam 500. golüne imza attı. Bavyera ekibi, 500 golle Devler Ligi tarihinin en golcü üçüncü takımı. Şampiyonlar Ligi'nin en çok gol atan takımları ise 517 golle Barcelona ve 567 golle Real Madrid. Ayrıca Bayern bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde maç başına 3,9'luk gol ortalaması tutturdu.

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BARCELONA'YI GERİDE BIRAKTI!
Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'ni altıncı kez kazanarak 5 şampiyonluğu bulunan Barcelona'yı geride bıraktı. Alman devi Liverpool ile birlikte Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan üçüncü takım oldu. En çok kazanan takımlar ise 7 şampiyonlukla Milan ve 31 şampiyonlukla Real Madrid.

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Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih! PSG 0-1 Bayern Münih | MAÇ SONUCU
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