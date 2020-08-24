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Maç Özeti! Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Bayern Münih oldu!

Dün akşam Şampiyonlar Ligi finalinde ile karşı karşıya geldi. Nefesleri kesen mücadelede Bayern Münih, ’i 1-0 mağlup etti ve kupayı altıncı kez müzesine götürdü. Paris Saint Germain, tarihinde ilk kez çıktığı finalden hüsran ile ayrıldı. İşte PSG Bayern Münih maç özeti…

Giriş Tarihi: 24.8.2020 10:35 ABONE OL
PSG Bayern Münih Maç Özeti! Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Bayern Münih oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde 2019/2020 sezonunun şampiyonu Alman devi Bayern Münih oldu. Grup aşamasından itibaren ağırlığını ortaya koyan Bayern, Barcelona'dan Lyon'a, Chelsea'den PSG'ye kadar birçok zorlu rakibi yenerek kupaya adeta şov yaparak ulaştı. Almanlara Avrupa'nın en büyük kupasını getiren golü 60. dakikada Kinglsey Coman attı. Manuel Neuer de yaptığı kurtarışlarla Alman temsilcisinin kupaya uzanmasında büyük rol oynadı. PSG'de özellikle takımın en önemli yıldızları Neymar ve Mbappe ilk yarıda önemli gol pozisyonlarından yararlanamadılar.

Maçtan dakikalar...

15. dakikada Di Maria'nın pasında sol kanatta topla buluşan Mbappe, ceza sahasına girer girmez şutunu çıkardı ancak Kimmich ayak koyarak tehlikeyi engelledi.

18. dakikada sol kanatta topla buluşan Mbappe, savunmanın arkasına sarkan Neymar'ı gördü. Bu futbolcunun şutunda kaleci Neuer topu kornere göndermeyi başardı.

22. dakikada Davies'in soldan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Lewandowski dönerek vuruşunu yaptı, kaleci Navas'ı geçen top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

23. dakikada Neymar'ın pasında topla buluşan Di Maria, Herrera ile verkaç yapıp ceza sahası içinde topla buluştu. Arjantinli futbolcunun şutunda top az farkla auta çıktı.

31. dakikada sağ kanatta topla buluşan Gnabry ceza sahasına ortaladı. Zor pozisyondaki Lewandowsk'nin kafa vuruşunda kaleci Navas gole izin vermedi.

44. dakikada Bayern savunmasının hatasında topu kapan Mbappe, Di Maria'yla verkaç yaptı ve şutunu çekti. Kaleci Neuer topu hakim oldu.

59. dakikada Paris Saint Germain savunmasından seken top Kimmich'te kaldı. Bu futbolcu arka direğe ortaladı. Müsait pozisyondaki Coman kafayla topu filelere gönderdi. 0-1

67. dakikada Di Maria'nın sağdan ceza sahasına yaptığı ortada savunmanın arkasına sarkan Mbappe topun üzerinden atladı ancak kaleci Neuer bu pozisyonda kontrpiyede kalmadı.

70. dakikada Di Maria, ceza sahasına giren Marquinhos'u gördü. Bu futbolcunun müsait pozisyondaki şutunda kaleci Neuer topu kornere gönderdi.

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PSG Bayern Münih Maç Özeti! Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Bayern Münih oldu!
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