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Son dakika: 'de fikstür çekimi 'ta!

, 'de fikstür çekimi tarihini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 2020-21 sezonu maçları Çarşamba günü saat 21.00'de yapılacak olan fikstür çekimi ile belli olacak. Daha önce açıklandığı üzere Süper Lig bu sezon 21 takımla 40 maç üzerinden oynanacak.

Giriş Tarihi: 24.8.2020 11:54 Son Güncelleme: 24.8.2020 11:59 ABONE OL
Son dakika: Süper Lig'de fikstür çekimi 26 Ağustos'ta!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de fikstür çekimi tarihini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 2020-21 sezonu maçları 26 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de yapılacak olan fikstür çekimi ile belli olacak. Daha önce açıklandığı üzere Süper Lig bu sezon 21 takımla 40 maç üzerinden oynanacak.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"2020-2021 Sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstür çekimi tarihleri belirlendi.

Buna göre; Süper Lig fikstür çekimi 26 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de, TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 27 Ağustos Perşembe günü yine saat 21.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşecek.

Fikstür çekim törenleri beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak.

Medya Bilgilendirme:

TSYD üzerinden akredite olmuş medya mensuplarının izleyebileceği Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstür törenlerinin görüntü çekim ve yayınını ligin yayıncı kuruluşu beIN SPORTS gerçekleştirecek.

Diğer ulusal TV kanallarının kameramanları ise salonun fuaye bölümünde oluşturulacak röportaj alanında çekim yapabilecek.

Kura çekimleri ile ilgili haber ve fotoğraflar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi www.tff.org adresinde yer alacak."

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Son dakika: Süper Lig'de fikstür çekimi 26 Ağustos'ta!
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