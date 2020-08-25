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Denizlispor kararı aldı

ekibi Denizlispor, olağanüstü genel kurula gidiyor. yapılan açıklamaya göre yeşil-siyahlı ekip, 'de genel kurula gidecek.

AA
Giriş Tarihi: 25.8.2020 21:53 ABONE OL
Denizlispor olağanüstü genel kurul kararı aldı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 10 Eylül'de olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, seçimli olağanüstü kongre kararı alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı tüzüğümüzün 7. maddesi hükümleri doğrultusunda 10 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda yapılmasına, toplantıda çoğunluk sağlanamaması veya herhangi bir sebeple ertelenmesi halinde 18 Eylül Cuma günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verildi."

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Denizlispor olağanüstü genel kurul kararı aldı
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