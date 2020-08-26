Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TFF Süper Lig'in sezon planlamasını açıkladı

'in sezon planlamasını açıkladı

'den sezon planlamasıyla ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada "Süper Lig 2020 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 2021'de sona ererken, 2021 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak." ifadelerine yer verildi.

Giriş Tarihi: 26.8.2020 18:53 Son Güncelleme: 26.8.2020 19:02 ABONE OL
TFF Süper Lig'in sezon planlamasını açıkladı

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

2020-21 Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig sezon planlamaları açıklandı.

Planlamaya göre; Süper Lig 11 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 24 Ocak 2021'de sona ererken, ikinci yarı 29 Ocak 2021 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak. 16 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak.

TFF 1. Lig, 11 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlar ile başlarken, sezon 8 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanacak. TFF 1. Ligde 6, 13, 23 ve 30. hafta maçları hafta içi oynanacak.

TFF 2. Lig 19 Eylül 2020 tarihinde başlarken, 8 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. Ligde 5, 10, 15, 24, 29 ve 34. hafta maçları hafta içi oynanacak.

TFF 3. Lig ise 19 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak ve normal sezon 1 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. TFF 3. Lig'de 17 takımlı gruplarda 6, 10, 23 ve 27. hafta maçları hafta içi oynanacak.

TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de normal sezon sonrasında oynanacak play-off maçlarına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABER: Hangi illerde düğünler yasaklandı? İşte nişan, sünnet, kına gecesi ve düğünlerin yasak olduğu iller…
SON DAKİKA: Sokak ortasına tuvaletini yaptı! O anlar kameralara böyle yansıdı...
Son Dakika... Düğünler yasaklandı mı, hangi illerde iptal edildi? İşte valilikler tarafından düğünlere getirilen kısıtlamalar ve yasaklar listesi!
Son dakika haberi: Bill Gates'ten coronavirüs açıklaması! Milyonlarca insan ölecek ama...
YKS tercih sonuçları 2020/üniversite yerleştirme sonuçları son dakika açıklandı! YKS tercih sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?
MasterChef eleme adayı kimler oldu? 25 Ağustos 2020 Salı MasterChef eleme potasına kim girdi?
Milli Piyango Online ile 25 Ağustos 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı: Süper Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu!
Dünya yıldızı Galatasaray'a! James Rodriguez denirken...
YKS ek tercih ve yerleştirme başvuruları ne zaman yapılacak? 2020 Üniversite boş kontenjanları ile YKS ek tercih tarihleri belli mi?
Üniversite kayıt için gerekli belgeler: Üniversite kayıt hakkı kazananlar için gerekli evraklar listesi
ARKADAŞINA GÖNDER
TFF Süper Lig'in sezon planlamasını açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA