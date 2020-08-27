Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'a süper yıldız! Ne James Rodriguez ne Rakitic

'a süper yıldız! Ne ne Rakitic

'in başlamasına kısa süre kala 'da orta saha arayışları devam ediyor. Seri ve Lemina için girişimlerini sürdüren Aslan, bir yandan da ve Ivan Rakitic ile temas kurmuştu. Ancak Galatasaray'ın ilk hedefinin forması giyen yıldız isim olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.8.2020 08:16 Son Güncelleme: 27.8.2020 08:19 ABONE OL
Transferde son dakika: Galatasaray'a süper yıldız! Ne James Rodriguez ne Rakitic

Orta sahaya takviye yapmak için girişimlerini sürdüren 'da çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Transferde son dakika: Galatasaray'a süper yıldız! Ne James Rodriguez ne Rakitic

Teknik direktör öncelikli olarak Mario Lemina ile Jean 'nin kiralanmasını talep ederken Southampton ve Fulham ile yapılan görüşmelerden sonuç alınamadı.

Transferde son dakika: Galatasaray'a süper yıldız! Ne James Rodriguez ne Rakitic

Üstelik Fulham'ın hocası Parker, 'yi hazırlık döneminde deneyeceğini açıklaması üzerine sarı-kırmızılılar alternatif arayışlarına girişti.

Transferde son dakika: Galatasaray'a süper yıldız! Ne James Rodriguez ne Rakitic

'da pandamı döneminden sonra formasını kaybeden Fred, sarı-kırmızılıların gündeminde geldi. Terim'in de oyuncunun durumunun araştırılmasını istemesi üzerine operasyon başladı.

Transferde son dakika: Galatasaray'a süper yıldız! Ne James Rodriguez ne Rakitic

GEÇEN SEZON HOCASI İZİN VERMEDİ

2023 yılına kadar United ile sözleşmesi bulunan Fred'e kiralık teklifi yapılması kararlaştırıldı.

Transferde son dakika: Galatasaray'a süper yıldız! Ne James Rodriguez ne Rakitic

İngiliz ekibine, satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralama teklifi yapılacağı alınacak cevaba göre arayışların devam edeceği bildirildi.

Transferde son dakika: Galatasaray'a süper yıldız! Ne James Rodriguez ne Rakitic

geçen sezon da 27 yaşındaki ön liberoya talip olmuştu. Ancak menajeri yaptığı açıklamada, "Fred'e bazı kulüplerin ilgisi oldu.

Transferde son dakika: Galatasaray'a süper yıldız! Ne James Rodriguez ne Rakitic

Ole Gunnar Solskjaer, geçtiğimiz birkaç hafta içinde onunla iki kez telefonda görüştü ve kendisini kadroda görmek istediğini söyledi.

Transferde son dakika: Galatasaray'a süper yıldız! Ne James Rodriguez ne Rakitic

Fred de hocasının kendisine olan bu güveninin karşılığını vermek istiyor" açıklamasını yapmıştı. (Fotomaç)

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABER: Düğünler hangi illerde yasaklandı? İşte nişan, sünnet, kına gecesi ve düğünlerin yasak olduğu iller listesi
Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişle açıklandı Milli Piyango Online 26 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı
Üniversite kayıt belgeleri ve evrakları nelerdir? 2020 Üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır?
BİM 28 Ağustos 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğu raflardaki yerini alıyor! Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
26 Ağustos Şans Topu sonuçları belli oldu! MPİ Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları hızlı sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar!
Dünya yıldızı Galatasaray'a! James Rodriguez denirken...
Son dakika haberi: Bill Gates'ten coronavirüs açıklaması! Milyonlarca insan ölecek ama...
İlk koronavirüs aşısı olan Jennifer Haller aşının etkilerini paylaştı
PMYO polis alımı: Polislik taban puanları 2020 ne kadar ve PMYO başvuruları ne zaman?
Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı burada: 26 Ağustos 2020 MPİ Milli Piyango ile Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'a süper yıldız! Ne James Rodriguez ne Rakitic
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA