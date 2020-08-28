Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı izle! Fenerbahçe Alanyaspor hazırlık maçı nasıl ve nereden canlı yayın izlenir? Maçın detayları...

maçı ! Fenerbahçe Alanyaspor hazırlık maçı nasıl ve nereden canlı yayın izlenir? Maçın detayları...

'in başlamasına sayılı günler kala 'de hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Transfer sezonunda birçok yıldızı kadrosuna katan sarı lacivertli takım, ikinci hazırlık maçına çıkıyor. Fenerbahçe ile arasında oynanacak olan hazırlık müsabakası öncesi futbolseverler mücadelenin yayın bilgilerini araştırıyor. En çok merak edilenler arasında ‘’Fenerbahçe Karagümrük maçı ’’ ve "Maç hangi kanalda" soruları yer alıyor.

Giriş Tarihi: 28.8.2020 17:05 Son Güncelleme: 28.8.2020 17:11 ABONE OL
Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı izle! Fenerbahçe Alanyaspor hazırlık maçı nasıl ve nereden canlı yayın izlenir? İşte maçın detayları...

maçı canlı yayınlanıyor! Üçüncü hazırlık maçı için Fenerbahçe, Alanyaspor'un karşısına çıkıyor. Maça dakikalar kala, Fenerbahçe ve Alanyaspor'un maçtaki ilk 11'leri belli oldu. İlk 11'lerin yanı sıra futbolseverler, "Fenerbahçe Alanyaspor " aramasını artırdılar. Peki, Fenerbahçe Alanyaspor maçı hangi kanalda? İşte, canlı izle seçeneği ile Fenerbahçe Alanyaspor maçı kanalı...

FENERBAHCE ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANI YAYINLANACAK?

Takımlarının son durumunu merak eden sarı lacivertli taraftarlar ise 'Fenerbahçe Alanyaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

İşte, Fenerbahçe Alanyaspor maçının canlı yayın kanalı ve diğer bilgiler;

Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı izle! Fenerbahçe Alanyaspor hazırlık maçı nasıl ve nereden canlı yayın izlenir? İşte maçın detayları...

FENERNBAHÇE ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

, yeni sezon öncesinde 3. hazırlık maçında karşısına çıkıyor. 28 Ağustos Cuma günü saat 17.00'da başlayacak olan Fenerbahçe Alanyaspor maçı YouTube Katıl kanalından canlı yayınlanacak.

Maçı canlı izlemek için tıklayınız

Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı izle! Fenerbahçe Alanyaspor hazırlık maçı nasıl ve nereden canlı yayın izlenir? İşte maçın detayları...

'EROL BULUT SERT YÜZÜNÜ GÖSTERDİ'

Erol Bulut, dünkü idmanda sert yüzünü gösterdi. 45 yaşındaki teknik adam, antrenman sırasında sık sık hatalar yapılınca çalışmayı durdurarak, "Beyler, halı sahada top oynamıyoruz. Daha dikkatli ve ciddi olalım" uyarısında bulundu. Bulut, 1.5 saat süren sabah idmanında yine futbolcularının adeta pestilini çıkarttı. Başarılı çalıştırıcı, antrenman sonrasında ise öğrencilerini çabaları nedeniyle tek tek tebrik etti.

THİAM DEĞİL MAME!

'nin Kasımpaşa'dan bedavaya kadrosuna kattığı Mame Thiam, sempatik tavırlarıyla kısa sürede arkadaşlarıyla kaynaştı. Futbolcular, Senegalli yıldıza idmanlarda Thiam diye değil Mame hatta Mami diye seslenmeye başladı. 27 yaşındaki futbolcu antrenman performansıyla Erol Bulut'u etkilemeyi başardı. Sürekli hareketli olan, hücum hattında basmadık yer bırakmayan Thiam, kampın en iyilerinden biri.

Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı izle! Fenerbahçe Alanyaspor hazırlık maçı nasıl ve nereden canlı yayın izlenir? İşte maçın detayları...

SOLDA MÜTHİŞ REKABET

Geçen sezonu tek sol bek Hasan Ali Kaldırım ile geçiren 'da yeni sezon öncesi bu bölgedeki rekabet tavan yaptı. İki yeni transfer Caner Erkin ile Filip Novak'ın idmandaki mücadelesi, Erol Bulut'u şimdiden memnun etti. Her iki oyuncu da oynanan çift kale maçlarda sergiledikleri performansla yıldızlaşarak, rekabette bir adım öne geçmek için ellerinden geleni yapıyor.

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Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı izle! Fenerbahçe Alanyaspor hazırlık maçı nasıl ve nereden canlı yayın izlenir? Maçın detayları...
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