Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı izle! Fenerbahçe Alanyaspor hazırlık maçı nasıl ve nereden canlı yayın izlenir? Maçın detayları...

'EROL BULUT SERT YÜZÜNÜ GÖSTERDİ'

Erol Bulut, dünkü idmanda sert yüzünü gösterdi. 45 yaşındaki teknik adam, antrenman sırasında sık sık hatalar yapılınca çalışmayı durdurarak, "Beyler, halı sahada top oynamıyoruz. Daha dikkatli ve ciddi olalım" uyarısında bulundu. Bulut, 1.5 saat süren sabah idmanında yine futbolcularının adeta pestilini çıkarttı. Başarılı çalıştırıcı, antrenman sonrasında ise öğrencilerini çabaları nedeniyle tek tek tebrik etti.

THİAM DEĞİL MAME!

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'dan bedavaya kadrosuna kattığı Mame Thiam, sempatik tavırlarıyla kısa sürede arkadaşlarıyla kaynaştı. Futbolcular, Senegalli yıldıza idmanlarda Thiam diye değil Mame hatta Mami diye seslenmeye başladı. 27 yaşındaki futbolcu antrenman performansıyla Erol Bulut'u etkilemeyi başardı. Sürekli hareketli olan, hücum hattında basmadık yer bırakmayan Thiam, kampın en iyilerinden biri.