Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Luyindama: Galatasaray harika bir takım

Luyindama: harika bir takım

'ın deneyimli savunma oyuncusu Luyindama, açıklamalarda bulundu. Taraftarların sorularını yanıtlayan Demokratik Kongolu stoper, sarı-kırmızılı takımın diğer kulüplerle kıyaslanamayacağını ifade etti. Luyindama, "Galatasaray harika bir takım, stattaki atmosfer başka takımlarla kıyaslanamaz bile" dedi.

Giriş Tarihi: 28.8.2020 23:58 Son Güncelleme: 29.8.2020 00:19 ABONE OL
Luyindama: Galatasaray harika bir takım

Çapraz bağları koptuktan sonra uzun süre sahalardan uzak kalan Luyindama, yeni sezon öncesi çalışmalara başladı ve daha güçlü dönmek için yoğun mesai harcıyor.

Kongolu stoper, sarı-kırmızılı taraftarlardan gelen soruları cevapladı. Birçok konuda samimi açıklamalar yapan deneyimli savunmacı, Galatasaray'dan da övgüyle bahsetti.

İşte Luyindama'nın kensisine gelen sorulara verdiği yanıtlar:

Senin için Galatasaray'ın anlamı nedir?

Luyindama: Aile kardeşim.

Galatasaray'a gelme nedenin nedir?

Luyindama: Harika bir takım, stattaki atmosfer başka takımlarla kıyaslanamaz bile.

Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı?

Luyindama: Galatasaray.

Defansta örnek aldığın oyuncu kim?

Luyindama: Carles Puyol

Ronaldo mu, Messi mi?

Luyindama: Ronaldo.

Kariyerindeki en iyi teknik direktör kim?

Luyindama: Fatih Terim.

Müslüman mısın?

Tanrı'nın bir evladıyım.

PES mi FIFA mı?

FIFA.

Afrikalı idolün kim?

Mputu Tresor

Drogba mı, Eto'o mu?

Falcao.

Galatasaray'a transfer şoku! Yıldız isim resmen açıkladı Galatasaray'dan Diego Costa bombası! Galatasaray'da 10 numaraya 3 süper aday

EN ÇOK OKUNANLAR

BİM 28 Ağustos 2020 kataloğu hemen görüntüle: Haftanın BİM aktüel ürünleri bugün kataloğunda DEV SÜRPRİZLER!
Yoğun bakımda yürek sızlatan 'koronavirüs' mücadelesi: Ne olur beni uyandırın
MEB SON DAKİKA AÇIKLADI! 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim olacak mı?
Usta oyuncu Fatma Girik öldü iddiaları doğru mu? Açıklama geldi! Fatma Girik sağlık durumu nasıl, öldü mü?
Pınar Altuğ Vatan Şaşmaz'ı unutmadı! Yürek burkan paylaşım…
SON DAKİKA: Çocuk kitabındaki skandal yazıların sahibi Musa Dinç hakkında yeni gelişme! Gül ve Düşün kitabının yazarı Musa Dinç tutuklandı!
Şevket Çoruh ‘Kavuğu’ hak ediyor mu? Rasim Öztekin ‘Kavuğu’ Şevket Çoruh’a devredeceğini açıklamıştı…
ÖSYM'den açıklama! 2020 YKS Üniversite boş kontenjanları belli oldu! YKS üniversite boş kontenjan sayısı ne kadar oldu?
Süper Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 27 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı
Tuba Büyüküstün’ün küçük egosu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Luyindama: Galatasaray harika bir takım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA