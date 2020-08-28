Luyindama: Galatasaray harika bir takım

Çapraz bağları koptuktan sonra uzun süre sahalardan uzak kalan Luyindama, yeni sezon öncesi çalışmalara başladı ve daha güçlü dönmek için yoğun mesai harcıyor.
Kongolu stoper, sarı-kırmızılı taraftarlardan gelen soruları cevapladı. Birçok konuda samimi açıklamalar yapan deneyimli savunmacı, Galatasaray'dan da övgüyle bahsetti.
İşte Luyindama'nın kensisine gelen sorulara verdiği yanıtlar:
Senin için Galatasaray'ın anlamı nedir?
Luyindama: Aile kardeşim.
Galatasaray'a gelme nedenin nedir?
Luyindama: Harika bir takım, stattaki atmosfer başka takımlarla kıyaslanamaz bile.
Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı?
Luyindama: Galatasaray.
Defansta örnek aldığın oyuncu kim?
Luyindama: Carles Puyol
Ronaldo mu, Messi mi?
Luyindama: Ronaldo.
Kariyerindeki en iyi teknik direktör kim?
Luyindama: Fatih Terim.
Müslüman mısın?
Tanrı'nın bir evladıyım.
PES mi FIFA mı?
FIFA.
Afrikalı idolün kim?
Mputu Tresor
Drogba mı, Eto'o mu?
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