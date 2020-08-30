Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'a Kalinic de geliyor

'a Kalinic de geliyor

PAOK şoku sonrası transfere hız veren 'ın Hırvat golcü Kalinic'i açıklaması an meselesi. 32 yaşındaki forvetle bonuslarla birlikte 2.5 milyon euro'luk sözleşme karşılığında 2+1 yıllığına anlaşıldı. Oyuncunun kulübü ile yapılan görüşmelerde ise fark 1 milyon Euro'ya kadar indi

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 30.8.2020 ABONE OL
Beşiktaş'a Kalinic de geliyor

Beşiktaş'ın santrfor için bir numaralı hedefi olan Nikola Kalinic artık son düzlükte. 32 yaşındaki golcü futbolcuyla maaş ve bonus toplamı 2.5 milyon Euro'luk sözleşme üzerinde prensipte anlaşan siyah-beyazlı yönetim, Atletico Madrid ile bonservis pazarlığından rakamı ciddi oranda aşağı çekmeyi başardı. İspanyollar'ın bir yıl daha sözleşmesi kalan Kalinic için istediği 4 milyon Euro bonservis bedeli, yapılan pazarlıkların ardından 2.5 milyon Euro'ya kadar indirildi.

İSTANBUL'A BEKLENİYOR
Siyah-beyazlı yönetimin Atletico Madrid'e yaptığı teklif 1.5 milyon Euro oldu. Rakamı kendi istediği çizgiye çekmeye çalışan Beşiktaş, uzun zamandır uğraş verdiği transferi noktalamak üzere. Şayet İspanyol ekibi ile anlaşma sağlanırsa Nikola Kalinic ile 2+1 yıllık sözleşme üzerinden son görüşme yapılacak ve Hırvat futbolcu İstanbul'a gelerek kendisini Beşiktaşlı yapacak mukaveleye imza atacak.

MONTERO RÖTAR YAPTI
Beşiktaş'ın Atletico Madrid'den 1 yıllığına kiraladığı Francisco Montero'nun bugün İstanbul'da olması bekleniyordu. Ancak 21 yaşındaki stoperin Türkiye'ye gelişi özel sebeplerden dolayı ertelendi. İspanyol futbolcunun bugün ya da yarın İstanbul'da olacağı belirtildi. İspanyol ekibiyle Montero'nun maaşı karşılığında anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, oyuncunun bonservisinin yüzde 50'sini 4.5 milyon Euro'ya alma hakkına da sahip. Beşiktaş, genç stopere ise 775 bin Euro ödeyecek.

SOUMAORO VİDA'YA BAĞLI
Beşiktaş'ta Montero ile birlikte stoper sayısı 7'ye çıktı. Mirin ve Roco'yu göndermeye hazırlanan siyah-beyazlılar, Lille'in futbolcusu Soumaoro'yı kadrosuna katmak için de Vida'nın başka bir takıma transfer olmasını bekliyor. Hırvat savunmacıya şu ana kadar Parma ve Al Sadd kulüpleri talip oldu. 31 yaşındaki futbolcunun Katar ekibinin önerdiği 4 milyon Euro'yu kabul etmeyerek daha yüksek bir rakam istediği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Koronavirüse yakalanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan yeni açıklama! Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl?
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları ve sözleri | 2020 En güzel ve resimli Atatürk sözleri ile 30 Ağustos mesajları seçenekleri...
Sayısal Loto sonuçları online bilet sorgulama motoru! 29 Ağustos Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve kazandıran numaralar!
İstanbul Valiliği'nden son dakika corona virüs tedbiri açıklaması! Pazartesi gününden itibaren müsaade edilmeyecek...
Fatma Girik sağlık durumu nasıl, öldü mü? Usta oyuncu Fatma Girik öldü iddiaları doğru mu? Açıklama geldi!
BİM 1-4 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğunda büyük fırsatlar! Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi burada!
SON DAKİKA HABER: Çocuk kitabındaki skandal yazıların sahibi Musa Dinç hakkında yeni gelişme! Gül ve Düşün kitabının yazarı Musa Dinç tutuklandı!
Ebru Şancı'dan ‘O eskiden kaldı’ şikayeti! Mankenlik dönemine ait çıplak fotoğrafları Ebru Şancı'yı kızdırdı...
Deniz Seki'nin ayna pozunda bacakları olay oldu! Deniz Seki'den "Ne gerek vardı?" diyen takipçisine yanıt gecikmedi...
SON DAKİKA: Kredi faiz oranları kadar? Güncel Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'a Kalinic de geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA