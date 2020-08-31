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'in gözdesi 'a! 10 gol 7 asist

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren 'da 'i sevindiren bir gelişme yaşandı. Genç oyunculara şans vermesiyle tanınan Terim, olmasına rağmen geçtiğimiz sezon 10 gol 7 asistlik performansa imza atan genç yıldızı takibe almıştı. Galatasaray, bu flaş transfer için ilk adımını attı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.8.2020 08:55 Son Güncelleme: 31.8.2020 09:43 ABONE OL
Transferde son dakika: Fatih Terim'in gözdesi Galatasaray'a! 20 yaşında 10 gol 7 asist

çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılı yönetim gözünü bu kez Norveç'in takımında oynayan 'ye çevirdi.

Transferde son dakika: Fatih Terim'in gözdesi Galatasaray'a! 20 yaşında 10 gol 7 asist

Hem sağ hem de sol kanatta oynayabilen 20 yaşındaki oyuncu bu sezon 10 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi

Transferde son dakika: Fatih Terim'in gözdesi Galatasaray'a! 20 yaşında 10 gol 7 asist

2. SEZON SATIN ALMA OPSİYONU

Sarı-kırmızılı yönetimin 'e ilk sezon kiralama, ikinci sezon için de satın alma opsiyonlu bir teklifte bulunduğu öne sürüldü. Norveç Kulübü ile pazarlıkların sürdüğü belirlendi.

Transferde son dakika: Fatih Terim'in gözdesi Galatasaray'a! 20 yaşında 10 gol 7 asist

FATİH TERİM ONU ÇOK İSTİYOR

'in de Norveçli futbolcuyu takımda görmeyi çok istediği gelen bilgiler arasında. Oyuncunun her iki kanatta da oynamasının tercih nedeni olduğu öne sürüldü.

Transferde son dakika: Fatih Terim'in gözdesi Galatasaray'a! 20 yaşında 10 gol 7 asist

BU HAFTA İÇİNDE NETLEŞECEK

ile arasında yapılan pazarlıkların bu hafta içinde tamamlanması bekleniyor. 20 yaşındaki oyuncunun da Sarı-Kırmızılı takımda oynamayı çok istediği ortaya çıktı.

Transferde son dakika: Fatih Terim'in gözdesi Galatasaray'a! 20 yaşında 10 gol 7 asist

İSTİKBAL VAAT EDİYOR

Glimt'teki performansıyla göz dolduruyor. yıldız oyuncuyu renklerine bağlamak için tüm şartları zorluyor.

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Fatih Terim'in gözdesi Galatasaray'a! 20 yaşında 10 gol 7 asist
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