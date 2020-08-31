Son dakika: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Süper Lig'i 6. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde eden Galatasaray, 2. ön eleme turundan itibaren mücadele edecek. Temsilcimizin rakibi saat 14.00'te çekilen kura ile belli oldu. Buna göre Galatasaray, Neftchi Baku ile eşleşti.

Galatasaray'ın da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi gerçekleşti. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen çekilişte, temsilcimizin rakibi Neftchi Baku oldu.

GALATASARAY DEPLASMANDA

Tek maç üzerinden oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda karşılaşmalar 17 Eylül'de oynanacak. Galatasaray rakibi ile deplasmanda karşılaşacak.

ZORLU FİKSTÜR



11-13 Eylül tarihleri arasında Süper Lig'in açılış maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Galatasaray, 17 Eylül'de UEFA 2. Eleme Turu'da Neftçi Bakü deplasmanına çıkacak. Sarı-kırmızılı 20 Eylül'de Başakşehir'e konuk olacak..

RAKİBİMİZİ TANIYALIM

Neftçi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü şehrini temsil eden bir kulüptür. Ülkenin en ünlü ve en başarılı futbol takımı olarak öne çıkan kulüp, Kapaz takımı ile birlikte tüm Azerbaycan şampiyonasında yer alan iki takımdan biridir.

Neftçi Bakü 1992 yılından itibaren düzenlenen Azerbaycan liginde 8 şampiyonluk kazanmıştır. Azeri kulübünün Azerbaycan Kuboku'nda da (Ulusal kupa organizasyonu) 7 kez zafere ulaşmıştır. Neftçi'nin Azerbaycan Süper Kupası'nda ise 2 şampiyonluğu bulunmaktadır.

Teknik Direktör: Fizuli Mammedov

Arena/Stadyum: Bakcell Arena

Başkan: Kamran Guliyev

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