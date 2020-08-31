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'un yeni stoperi Palmeiras'tan !

Son dakika haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren , stoper arayışlarına devam ediyor. ve gibi isimlerle ilgilenen Fırtına, aradığı stoperi 'da buldu. İşte o isim...

Giriş Tarihi: 31.8.2020 09:31 Son Güncelleme: 31.8.2020 09:36 ABONE OL
Trabzonspor'un yeni stoperi Palmeiras'tan Vitor Hugo!

'da karşılaşması stoper eksikliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Trabzonspor'un yeni stoperi Palmeiras'tan Vitor Hugo!

Bordo-mavililer birçok adayla görüşüyor. 'den ve 'ın da bulunduğu listede Palmeiras'lı için temaslar sıklaştı.

Trabzonspor'un yeni stoperi Palmeiras'tan Vitor Hugo!

Fotomaç'ın haberine göre temsilcisi, Palmeiras'ta sürekli yedek bırakılan 29 yaşındaki savunma oyuncusu ile anlaşmaya vardı.

Trabzonspor'un yeni stoperi Palmeiras'tan Vitor Hugo!

Kariyerinde yeni bir soluk isteyen Hugo da kulüplerin bir an önce anlaşmasını bekliyor. Kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi var.

Trabzonspor'un yeni stoperi Palmeiras'tan Vitor Hugo!

İLK FORMÜL KİRALAMA
Bordo-mavililer, 'ya olan ilgisini ilk gösterdiğinde Palmeiras oyuncuyu ancak satabileceklerini iletmişti.

Trabzonspor'un yeni stoperi Palmeiras'tan Vitor Hugo!

Ancak kapıyı 5 milyon Euro'dan açmaları üzerine Trabzonsporlu idareciler transferde geri adım atmıştı.

Trabzonspor'un yeni stoperi Palmeiras'tan Vitor Hugo!

Bu aşamada devreye giren oynamadığı yerde kalmak istemediğini belirtirken kiralık formülü doğdu. temsilcisi, 29 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor. Görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği kaydedildi. Eddie Newton da transferin bir an önce bitmesini istiyor.

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Trabzonspor'un yeni stoperi Palmeiras'tan Vitor Hugo!
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