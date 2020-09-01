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ve 'den Kalinic savaşı!

Son dakika haberleri... 'ı Lille'e gönderen ve Muriqi'yi Lazio'ya göndermek üzere olan forvet arayışlarına devam ediyor. 'in iki devi, geçtiğimiz sezonu Roma'da kiralık olarak geçiren Hırvat için karşı karşıya geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 1.9.2020 20:18 Son Güncelleme: 1.9.2020 20:24 ABONE OL
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Kalinic savaşı!

'in iki devi ve , son olarak Roma'da forma giyen ve bonservisi 'de bulunan için resmi tekliflerini iletmişti.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Kalinic savaşı!

İtalyan basını konu ile ilgili yazdığı haberde ve 'nin tekliflerini doğrularken, Kalinic'in konu ile ilgili önemli bir karar verdiğini yazdı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Kalinic savaşı!

HENÜZ KARAR VERMEDİ VE...
Buna göre Kalinic, ve 'nin kendisine ilettiği teklifi değerlendirme kararı aldı ve şu an için cepte tutuyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Kalinic savaşı!

Öte yandan geleceği için henüz net bir karar vermediği ifade edilen Hırvat golcünün, kendisine gelecek olası bir başka teklifi de masaya yatırmak istediği ve bu sebeple veya 'ye net bir cevap vermediği ifade dildi..

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Kalinic savaşı!

, kariyerie boyunca Milan, , Roma ve gibi önemli kulüplerde forma giymişti.

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Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Kalinic savaşı!
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