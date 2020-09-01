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'ın yeni golcüsü belli oldu! İşte 'a geleceği tarih ve alacağı ücret

'ın takımdan ayrılmasının ardından golcü arayışlarını sürdüren , ile anlaşma sağladı. Beşiktaş'ın istediği rakama imza atacak olan Hırvat yıldızın 'a geleceği tarih de belli oldu. İşte transferin detayları...

Giriş Tarihi: 1.9.2020 08:34 Son Güncelleme: 1.9.2020 08:36 ABONE OL
Transferde son dakika: Beşiktaş'ın yeni golcüsü belli oldu! İşte İstanbul'a geleceği tarih ve alacağı ücret

'ın yeni sezondaki forveti olmasına kesin gözüyle bakılan , önemli özellikleriyle dikkat çekiyor.

Transferde son dakika: Beşiktaş'ın yeni golcüsü belli oldu! İşte İstanbul'a geleceği tarih ve alacağı ücret

'ın boşluğunu tecrübeli bir forvetle doldurmak isteyen siyah-beyazlılar, bonservisi 'de olan Kalinic ile birlikte kulübünü de ikna etmeyi başardı.

Transferde son dakika: Beşiktaş'ın yeni golcüsü belli oldu! İşte İstanbul'a geleceği tarih ve alacağı ücret

32 yaşındaki başarılı santrforun bu hafta içerisinde 'a gelerek kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Transferde son dakika: Beşiktaş'ın yeni golcüsü belli oldu! İşte İstanbul'a geleceği tarih ve alacağı ücret

SOĞUKKANLI FORVET

Teknik direktör 'ın da alınmasına onay verdiği Hırvat golcü Kalinic bir çok önemli özelliği üzerinde taşıyan bir oyuncu.

Transferde son dakika: Beşiktaş'ın yeni golcüsü belli oldu! İşte İstanbul'a geleceği tarih ve alacağı ücret

Kalinic, gol atma yeteneği, gol yollarındaki soğukkanlılığı ve ceza sahası içindeki kritik bitirişiyle tanınıyor.

Transferde son dakika: Beşiktaş'ın yeni golcüsü belli oldu! İşte İstanbul'a geleceği tarih ve alacağı ücret

Bununla birlikte iyi bir takım oyuncusu olan, topu sırtı kaleye dönük iyi saklayabilen ve bu sayede takım arkadaşlarına da gol şansı yaratan Hırvat yıldız forvet mevkiinin farklı noktalarında oynayabilme yeteneğine sahip.

Transferde son dakika: Beşiktaş'ın yeni golcüsü belli oldu! İşte İstanbul'a geleceği tarih ve alacağı ücret

SÜREKLİ BASKI YAPIYOR

Topsuz oyundaki başarısı, takımına derinlik sağlaması, rakip takımdaki boşluklardan yararlanması en dikkat çekici özellikleri olan Kalinic, savunma veya hücum koşularında da takım arkadaşları için alan yaratıyor.

Transferde son dakika: Beşiktaş'ın yeni golcüsü belli oldu! İşte İstanbul'a geleceği tarih ve alacağı ücret

Uzun boylu ve fiziksel olarak güçlü bir yapıya sahip olan Hırvat futbolcu, yüksek toplardaki yeteneğiyle de tanınıyor.

Transferde son dakika: Beşiktaş'ın yeni golcüsü belli oldu! İşte İstanbul'a geleceği tarih ve alacağı ücret

Kalinic rakiplerini takip etme ve rakiplerine baskı yapmada istekliliği ile tanınan hareketli bir oyuncu olarak göze çarpıyor.

Transferde son dakika: Beşiktaş'ın yeni golcüsü belli oldu! İşte İstanbul'a geleceği tarih ve alacağı ücret

İNDİRİMİ KABUL ETTİ

için geri sayıma geçen Kalinic, siyah-beyazlıların son teklifini kabul etti. 'ı senelik 2.7 milyon Euro kazandığı için gönderen yönetimin, daha önce senelik 2 milyon Euro isteyen Hırvat golcüyü senelik 1.5 milyon Euro'ya ikna etmeyi başardı. (Fotomaç)

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Beşiktaş'ın yeni golcüsü belli oldu! İşte İstanbul'a geleceği tarih ve alacağı ücret
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