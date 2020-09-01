Beşiktaş'ın yeni golcüsü belli oldu! İşte İstanbul'a geleceği tarih ve alacağı ücret

İNDİRİMİ KABUL ETTİ

Beşiktaş için geri sayıma geçen Kalinic, siyah-beyazlıların son teklifini kabul etti. Burak Yılmaz'ı senelik 2.7 milyon Euro kazandığı için gönderen yönetimin, daha önce senelik 2 milyon Euro isteyen Hırvat golcüyü senelik 1.5 milyon Euro'ya ikna etmeyi başardı. (Fotomaç)