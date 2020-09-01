Ömer Faruk'tan Fenerbahçe taraftarını üzen açıklama!

"Yeni transferlerimiz ve herkes mutlu. Emre ağabey işini çok iyi yapan bir insan. Hem sahada hem de şu anda dışarıda işini çok iyi yapıyor. Hocamızla da aramız iyi. Kendisine saygım ve sevgim sonsuz. Çünkü ikili motivasyon konuşmaları yapıyoruz. Kendisi uzak duran biri değil. Konuşabiliyoruz, her şeyi anlatabiliyoruz."