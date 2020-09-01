Ömer Faruk'tan Fenerbahçe taraftarını üzen açıklama!

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'tan taraftarını üzen açıklama!

altyapısından yetişen ve şimdiden taraftarları oldukça heyecanlandırmayı başaran 'dan flaş bir açıklama geldi. Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı birbirinden çarpıcı sözler söyledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 1.9.2020 15:24 Son Güncelleme: 1.9.2020 15:28 ABONE OL
Transferde son dakika: Ömer Faruk Beyaz'dan Fenerbahçe taraftarını üzen açıklama!

'nin genç orta saha oyuncusu , sarı-lacivertli takım içindeki rekabete hazır olduğunu ve kendisini göstermeye devam edeceğini söyledi.

Transferde son dakika: Ömer Faruk Beyaz'dan Fenerbahçe taraftarını üzen açıklama!

'nin altyapısından yetişen ve sarı-lacivertli taraftarların büyük beklenti içinde olduğu 17 yaşındaki orta saha oyuncusu, açıklamalarda bulundu.

Transferde son dakika: Ömer Faruk Beyaz'dan Fenerbahçe taraftarını üzen açıklama!

İlk kez aday kadrosuna çağrılan ve ay-yıldızlı ekiple 'da kampta bulunan , kariyeri, 'deki geleceği, ve sportif direktörlük görevine getirilmesi beklenen Emre Belözoğlu hakkında değerlendirmeler yaptı.

Transferde son dakika: Ömer Faruk Beyaz'dan Fenerbahçe taraftarını üzen açıklama!

'daki hazırlıkların iyi gittiğini söyleyen , "Benim ilk Ümit Milli Takım kampım. Birçok oyuncuyla yeni tanıştım. Hepsi benden büyük sayılır. Kampta doğum günümü de kutladık. Her şey güzel gidiyor." diye konuştu.

Transferde son dakika: Ömer Faruk Beyaz'dan Fenerbahçe taraftarını üzen açıklama!

taraftarına çok teşekkür eden genç futbolcu, "Taraftarlarımız çok küçük yaştan beri benim arkamda duruyor. Moral ve motivasyon anlamında çok büyük destekleri var." ifadelerini kullandı.

Transferde son dakika: Ömer Faruk Beyaz'dan Fenerbahçe taraftarını üzen açıklama!

, yeni sezon öncesinde yaptığı transferlerle dikkati çeken sarı-lacivertli takımda işlerin yolunda olduğunu aktararak, "'de her şey iyi gidiyor. Takımımız hazırlanmaya devam ediyor. Ben milli takım kampı için erken döndüm. Milli takımdan döndükten kısa bir süre sonra da başlayacak. İnşallah her şey iyi geçer. İnşallah şans bulurum, hocam şans verir. Bu yıl güzel geçer. Yeni yaşımın umudu bunlar." şeklinde görüş belirtti.

Transferde son dakika: Ömer Faruk Beyaz'dan Fenerbahçe taraftarını üzen açıklama!

HOCAMIZA SAYGIM VE SEVGİM SONSUZ

, 'nin yeni teknik direktörü 'a büyük saygısının ve sevgisinin olduğunu söyledi. Fenerbahçe'de güzel bir ortam olduğunu dile getiren , şöyle devam etti:

Transferde son dakika: Ömer Faruk Beyaz'dan Fenerbahçe taraftarını üzen açıklama!

"Yeni transferlerimiz ve herkes mutlu. Emre ağabey işini çok iyi yapan bir insan. Hem sahada hem de şu anda dışarıda işini çok iyi yapıyor. Hocamızla da aramız iyi. Kendisine saygım ve sevgim sonsuz. Çünkü ikili motivasyon konuşmaları yapıyoruz. Kendisi uzak duran biri değil. Konuşabiliyoruz, her şeyi anlatabiliyoruz."

Transferde son dakika: Ömer Faruk Beyaz'dan Fenerbahçe taraftarını üzen açıklama!

Orta sahaya yapılan transferlerle gireceği rekabete değinen sarı-lacivertli oyuncu, "Genç oyuncu her zaman rekabete hazır olmalı. Oynamak için savaşmak gerekiyor. Mert Hakan ve Sosa tecrübeli oyuncular ama ben kendimi göstermeye devam edeceğim." diye konuştu.

Transferde son dakika: Ömer Faruk Beyaz'dan Fenerbahçe taraftarını üzen açıklama!

Sarı-lacivertli futbolcu, bu sezon takımda kalacağını anlatarak, "Kiralık gitme gibi bir durumum yok. Takımda devam edeceğim. Forma şansı ne kadar bulacağıma bakacağız." ifadelerini kullandı.

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Ömer Faruk'tan Fenerbahçe taraftarını üzen açıklama!
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