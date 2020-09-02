Son dakika: Bilal Budak Fenerbahçe'de!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan takıma tecrübeli ve daha önce şampiyonluklar yaşamış isimleri dahil ederken, bir yandan da İsmail Yüksek, Barış Sungur gibi genç isimleri transfer ediyordu. Geleceğe yatırım yapmaya devam eden Fenerbahçe, Manisaspor'dan Bilal Budak'ı da kadrosuna kattı. TRT Spor'un haberine göre Bilal Budak yarın İstanbul'da olacak.

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