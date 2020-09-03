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'dan Garcia'ya resmi teklifi!

Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen için resmi teklifini yaptı. Sarı-kırmızılılar Garcia ile bir araya gelip detaylarını görüşecek.

Giriş Tarihi: 3.9.2020 00:55 ABONE OL
Galatasaray'dan Garcia'ya resmi transfer teklifi!

Galatasaray transferde vites taktı... Yeni sezonda alternatifi geniş bir kadro kurmak isteyen Sarı-Kırmızılı yönetim rotayı bu kez bonservisi elinde olan Aleix Garcia'ya çevirdi. Son olarak Manchester City ve kiralık olarak Mouscron formalarını giyen İspanyol orta saha oyuncusu için ilk adım atıldı. Bu oyuncuyu fırsat transferi olarak gören Galatasaraylı yöneticiler oyuncunun menajerine ilk teklifi yaptı.

FATİH TERİM DE ONU ÇOK İSTİYOR

Teknik Direktör Terim'in de yeni sezonda kadroda görmek istediği 23 yaşındaki oyuncu hem merkez orta saha hem ön libero hem de 10 numara pozisyonunda oynayabiliyor. Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Garcia için şartların zorlanması bekleniyor.

YENİDEN BİR ARAYA GELECEKLER

Takvim'in haberine göre, Garcia'ya Galatasaray'ın dışında birkaç kulübün daha talip olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle bu oyuncuyu rakiplerine kaptırmak istemeyen Sarı-Kırmızılı yöneticilerin elini çabuk tutarak Garcia ve menajeriyle birkaç gün içinde bir araya geleceği gelen bilgiler arasında.

PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

Geçtiğimiz sezon Mouscron'da kiralık olarak forma giyen Aleix Garcia 25 resmi karşılaşmada oynarken 5 gol, 3 asist yaptı, Performansıyla göz doldurmayı başardı.

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Galatasaray'dan Garcia'ya resmi transfer teklifi!
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