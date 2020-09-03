Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İşte Erol Bulut'un golcü listesi! 3 dünya yıldızı

İşte 'un golcü listesi! 3 dünya yıldızı

Kadrosunu birçok isimle güçlendiren 'de, sıra golcü transferine geldi. Şimdiye dek forvet hattına , Mame Thiam ve Enner gibi isimleri katan sarı-lacivertlilerde , 'nin satılmasının ardından takıma katılmasını istediği isimleri yönetime sundu. İşte Bulut'un listesindeki 3'ü dünya yıldızı 4 isim...

Giriş Tarihi: 3.9.2020 08:52 Son Güncelleme: 3.9.2020 08:54 ABONE OL
Transferde son dakika: İşte Erol Bulut'un golcü listesi! 3 dünya yıldızı

'de 'nin Lazio'ya transferi için artık gün hatta saatler sayılırken, yönetim yeni golcü arayışına hız verdi.

Transferde son dakika: İşte Erol Bulut'un golcü listesi! 3 dünya yıldızı

Listede birçok isim yer alıyor. Basına yansıyan adayların başında geliyor. ekibi Guangzhou ile sözleşmesinin feshi konusunda anlaşan İsrailli yıldız ile yönetimin her konuda anlaştığı ifade ediliyor.

Transferde son dakika: İşte Erol Bulut'un golcü listesi! 3 dünya yıldızı

EŞİNİN ONAYINA KALDI

ile yıllık 2.5 milyon euro'ya el sıkışan bu transferi açıklamak için 'nin satışını bekliyor.

Transferde son dakika: İşte Erol Bulut'un golcü listesi! 3 dünya yıldızı

İsrail basını da anlaşmayı doğruladı. Maariv gazetesinin spor eki One yakın bir arkadaşının ağzından, "Zahavi, yüzde 90 ile kontrat imzalayacak" sözlerine yer verdi.

Transferde son dakika: İşte Erol Bulut'un golcü listesi! 3 dünya yıldızı

Zahavi'nin, 'de yaşama konusunda eşi Shai'nin de onay vermesi halinde kariyerini 'da sürdüreceği vurgulandı.

Transferde son dakika: İşte Erol Bulut'un golcü listesi! 3 dünya yıldızı

MUNDO DEPORTIVO YAZDI

İspanyol Mundo Deportivo, 'den ayrılacak olan ve 'ın ilgilendiği Kalinic için 'nin de devreye girdiğini yazdı. 32 yaşındaki santrforun karar aşamasında olduğu bildirildi.

Transferde son dakika: İşte Erol Bulut'un golcü listesi! 3 dünya yıldızı

Kanarya'nın ayrıca AEK'da geçtiğimiz sezon 15 gol+12 asistle dikkat çeken 'da yıllık 2 milyon euro teklif ettiği iddia ediliyor. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncunun aklının karıştığı belirtildi.

Transferde son dakika: İşte Erol Bulut'un golcü listesi! 3 dünya yıldızı

AEK'da geçen sezon 15 gol+12 asistle oynayan , toplamda ise 121 maçta 37 gol attı, 27 asist gerçekleştirdi.

Transferde son dakika: İşte Erol Bulut'un golcü listesi! 3 dünya yıldızı

PATO TEKLİFİ

'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Alexandre Pato, menajerler tarafından 'ye önerildi. Brezilyalı forvet için kararı 'un vermesi bekleniyor.

Transferde son dakika: İşte Erol Bulut'un golcü listesi! 3 dünya yıldızı

31 yaşındaki yıldız, 'da geçtiğimiz sezon 13 maçta 4 gol atarken, 2 de asist gerçekleştirdi. Daha önce de defalarca Türk kulüplerinin gündemine gelen Pato kariyerinde Milan, ve Villareal gibi ekiplerde forma giydi. (Fotomaç)

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığından 81 ile düğün yasakları hakkında genelge! Ankara, İzmir ve İstanbul'da düğünler iptal mi?
BİM 4 Eylül 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğu ile büyük indirimleri yakalayın! Haftanın BİM aktüel ürünler listesinde neler var?
SON DAKİKA HABERİ! 2 Eylül Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 2 Eylül 2020 Çarşamba Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…
Bakan Koca'dan okulların açılış tarihi hakkında son dakika açıklaması: Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim olacak mı?
Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet hızlı sorgulama ekranı! Milli Piyango Online ile 2 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!
Son dakika haber: Liselerde yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete’de yayımlandı
SON DAKİKA Altın fiyatları bugün düşüşte! 2 Eylül Kapalıçarşı'dan güncel cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
Meryem Uzerli ikinci bebeğine hamile! Meryem Uzerli'nin 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı! Meryem Uzerli'nin bebeğinin babası kim?
Son dakika haberleri: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5 6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
YÖK'ten üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili flaş karar! 2020 2021 eğitim öğretim yılında üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
İşte Erol Bulut'un golcü listesi! 3 dünya yıldızı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA