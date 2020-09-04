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'de 'dan 5 isme şok!

'de resmi olmasa da sportif direktörlük görevini üstlenen , birçok yıldızı Fenerbahçe kadrosuna katmıştı. Ancak tecrübeli ismin şimdiki görevi ise bir hayli zor. Belözoğlu, 5 isimle görüşerek takımdan ayrılmalarını isteyecek. İşte o isimler ve detaylar...

Giriş Tarihi: 4.9.2020 10:55 Son Güncelleme: 4.9.2020 10:56 ABONE OL
Transferde son dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan 5 isme şok!

'de dönemi boyunca yeni gelen yıldızlar konuşuldu. Ancak peş peşe yapılan transferlerle kadro iyice şişti.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan 5 isme şok!

Genç takımdan gelen oyuncuların dışında A takımda 32 futbolcu bulunuyor. sihirbazı , bu kez eldekileri göndermek için kolları sıvadı.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan 5 isme şok!

Sarı-Lacivertliler'de ilk etapta gözden çıkartılan 5 oyuncu var. Belözoğlu'nun, bu isimlerle bizzat görüşmeler gerçekleştirerek artık kadroda düşünülmediklerini, yeni kulüp bulmaları gerektiğini söyleyeceği kaydedildi.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan 5 isme şok!

Emre, bu görüşmelerde 'nin kendileri için belirlediği bonservis miktarını da açıklayacak.Fanatik'in haberine göre yakın zamanda Sarı-Lacivertliler'den peş peşe ayrılık haberleri gelmesi ihtimali yüksek.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan 5 isme şok!

'de 'nun ayrılması için görüşeceği 5 isim şunlar;

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan 5 isme şok!

TOLGAY ARSLAN

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan 5 isme şok!

ALLAHYAR

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan 5 isme şok!

SADIK ÇİFTPINAR

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan 5 isme şok!

NABIL DIRAR

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan 5 isme şok!

MIHA ZAJC

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan 5 isme şok!
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