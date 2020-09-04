Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan 5 isme şok!

Fenerbahçe'de transfer dönemi boyunca yeni gelen yıldızlar konuşuldu. Ancak peş peşe yapılan transferlerle kadro iyice şişti.
Genç takımdan gelen oyuncuların dışında A takımda 32 futbolcu bulunuyor. Transfer sihirbazı Emre Belözoğlu, bu kez eldekileri göndermek için kolları sıvadı.
Sarı-Lacivertliler'de ilk etapta gözden çıkartılan 5 oyuncu var. Belözoğlu'nun, bu isimlerle bizzat görüşmeler gerçekleştirerek artık kadroda düşünülmediklerini, yeni kulüp bulmaları gerektiğini söyleyeceği kaydedildi.
Emre, bu görüşmelerde Fenerbahçe'nin kendileri için belirlediği bonservis miktarını da açıklayacak.Fanatik'in haberine göre yakın zamanda Sarı-Lacivertliler'den peş peşe ayrılık haberleri gelmesi ihtimali yüksek.
TOLGAY ARSLAN
ALLAHYAR
SADIK ÇİFTPINAR
NABIL DIRAR
MIHA ZAJC