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ve 'ın peşinde!

Son dakika haberleri... 'den ayrılması beklenen 'a 'in dev ekipleri ve talip oldu. Arslan, daha önce forması da giydi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 5.9.2020 11:36 Son Güncelleme: 5.9.2020 11:37 ABONE OL
Galatasaray ve Başakşehir Tolgay Arslan'ın peşinde!

Kötü biten Beşiktaş macerasının ardından Fenerbahçe'de de dikiş tutturamayan Tolgay Arslan, sarı-lacivertli ekiple sözleşmesini dün feshetmişti.

Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover ile görüşme sağlayan Arslan için Galatasaray da devreye girmişti.

Ajansspor'un haberine göre; Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, 30 yaşındaki futbolcuyla bir transfer görüşmesi gerçekleştirecek.

Önümüzdeki saatlerde Tolgay Arslan'ın transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.

33 MAÇA ÇIKTI
Fenerbahçe formasıyla 33 karşılaşmaya çıkan Tolgay Arslan, 2 gol 1 asist kaydetti.

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Galatasaray ve Başakşehir Tolgay Arslan'ın peşinde!
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