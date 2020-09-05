Kalinic’i Kanarya kaptı

Bugün yapılacak son görüşmede bir aksilik yaşanmazsa Kalinic hafta içi İstanbul'a gelecek
Transferde ezeli rakiplerine çalım üstüne çalım atan F.Bahçe yeni bir bomba patlatmaya hazırlanıyor… Vedat Muriqi'i Lazio'ya göndermeye hazırlanan Kanarya, Kosovalı golcünün yerine koyacağı ismi yine Balkanlar'da buldu... Sarı-lacivertliler, Atletico Madrid'inHırvat golcüsü Nikola Kalinic transferindesona yaklaştı. Beşiktaş'ın uzun bir süredir peşinde koştuğu Kalinic ve kulübüyle noktayı koymak için bugün oyuncunun temsilcileriyle son bir görüşme yapılacak.
SON GÖRÜŞME BAŞKAN KOÇ VE EMRE'DEN
Görüşmede Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Kalinic'in temsilcileri olacak. Taraflararasında zaten prensip olarakbir anlaşma sağlandığı,ancak yapılacak bu görüşmede son detaylarınkonuşularak işin resmiyete döküleceğiöğrenildi. Çok büyük bir aksilik çıkmazsa, Kalinic önümüzdeki hafta içi imzayı atmak üzere İstanbul'a gelecek.
3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Fenerbahçe'nin Kalinic'i hangi şartlarda transfer edeceği şimdilik sır gibi saklanıyor. Son olarak Beşiktaş,oyuncuya yıllık 1.8 milyonEuro önermiş ancak buteklif kabul görmemişti. Kalinic için Atletico Madrid'e yapılan teklifin ise 2 milyon Euro olduğu ifade ediliyor. 32 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçeile 3 yıllık sözleşme imzalayacağıgelen bilgiler arasında.
BEŞİKTAŞ TRANSFERDEN ÇEKİLDİ
Nikola Kalinic konusunda Beşiktaş uzun süredir uğraş veriyordu. Son olarak oyuncuya yapılan "Bonservisini düşür, yıllık 1.8 milyon Euro maaş verelim" teklifi kabul görmeyince siyah-beyazlılar transferden çekildi. Devreye giren Fenerbahçe,yapılan ilk görüşmenin ardından büyükoranda işi bitirdi. Nikola Kalinic geçen sezon da kiralık olarak önerilmişti
KİMDİR?
32 yaşındaki Nikola Kalinic, kariyerinin en başarılı dönemini Ukrayna'nın Dnipro takımında yaşadı. Ardından Fiorentina, Milan, Atletico Madrid ve Roma gibi önemli takımların formalarını giydi. Bu takımlarda maç sayısı az olsa da Hırvatistan Milli Takımı'nda da kendine yer buldu. Kalinic milli formayı 42 kez giyerek önemli bir başarıya imza attı.
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