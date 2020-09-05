Kalinic’i Kanarya kaptı

Bugün yapılacak son görüşmede bir aksilik yaşanmazsa Kalinic hafta içi İstanbul'a gelecekTransferde ezeli rakiplerine çalım üstüne çalım atan F.Bahçe yeni bir bomba patlatmaya hazırlanıyor… Vedat Muriqi'i Lazio'ya göndermeye hazırlanan Kanarya, Kosovalı golcünün yerine koyacağı ismi yine Balkanlar'da buldu...Beşiktaş'ın uzun bir süredir peşinde koştuğu Kalinic ve kulübüyle noktayı koymak için bugün oyuncunun temsilcileriyle son bir görüşme yapılacak.Görüşmede Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Kalinic'in temsilcileri olacak.Çok büyük bir aksilik çıkmazsa, Kalinic önümüzdeki hafta içi imzayı atmak üzere İstanbul'a gelecek.Fenerbahçe'nin Kalinic'i hangi şartlarda transfer edeceği şimdilik sır gibi saklanıyor.Kalinic için Atletico Madrid'e yapılan teklifin ise 2 milyon Euro olduğu ifade ediliyor.Nikola Kalinic konusunda Beşiktaş uzun süredir uğraş veriyordu. Son olarak oyuncuya yapılan "Bonservisini düşür, yıllık 1.8 milyon Euro maaş verelim" teklifi kabul görmeyince siyah-beyazlılar transferden çekildi.Nikola Kalinic geçen sezon da kiralık olarak önerilmişti32 yaşındaki Nikola Kalinic, kariyerinin en başarılı dönemini Ukrayna'nın Dnipro takımında yaşadı. Ardından Fiorentina, Milan, Atletico Madrid ve Roma gibi önemli takımların formalarını giydi. Bu takımlarda maç sayısı az olsa da Hırvatistan Milli Takımı'nda da kendine yer buldu. Kalinic milli formayı 42 kez giyerek önemli bir başarıya imza attı.Gökhan GönülCaner ErkinEnner ValenciaMauricio LemosJose SosaMert Hakan YandaşMame ThiamFilip NovakSinan Gümüşİsmail YüksekBarış Sungur