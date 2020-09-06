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Son dakika haberi: 'nin menajerinden flaş hamle

Son dakika haberleri: Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe listesinin başındaki isim ... Kulübü ile sözleşmesini feshettikten sonra sarı-lacivertli takıma imza atması beklenen yıldız futbolcunun menajerinden ise kafaları karıştıran bir hamle geldi. Zahavi'nin menajeri ekiplerinden 'yi takibe aldı.

Giriş Tarihi: 6.9.2020 16:05 ABONE OL
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Eran Zahavi'nin menajerinden flaş hamle

Fenerbahçe'nin santrfor adayları arasında yer alan Eran Zahavi'nin menajerinden flaş bir hamle geldi. Sarı-lacivertli taraftarların transferini heyecanla beklediği 33 yaşındaki golcünün menajeri Ronen Katzav sosyal medya hesabından Hollanda Ligi ekiplerinden PSV'yi takibe aldı. Katzav'ın bu hamlesi transferde soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Sarı-lacivertli takımın Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinin gerçekleşmesinin ardından Zahavi'yi kadroya katmak için girişimlerini hızlandıracağı belirtildi.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Eran Zahavi'nin menajerinden flaş hamle
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