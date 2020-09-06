Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Eran Zahavi'nin menajerinden flaş hamle

Fenerbahçe'nin santrfor adayları arasında yer alan Eran Zahavi'nin menajerinden flaş bir hamle geldi. Sarı-lacivertli taraftarların transferini heyecanla beklediği 33 yaşındaki golcünün menajeri Ronen Katzav sosyal medya hesabından Hollanda Ligi ekiplerinden PSV'yi takibe aldı. Katzav'ın bu hamlesi transferde soru işaretlerini beraberinde getirdi.
Sarı-lacivertli takımın Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinin gerçekleşmesinin ardından Zahavi'yi kadroya katmak için girişimlerini hızlandıracağı belirtildi.