Zahavi adım adım Fenerbahçe’ye

Vedat'ın Lazio'ya gideceğine kesin gözüyle bakan Fenerbahçe taraftarı heyecanla golcü transferi beklerken Eran Zahavi ismine odaklanmış durumda… İsrail Milli Takımı'nın İskoçya ile önceki akşam oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı maçta müthiş bir gol atan 33 yaşındaki oyuncu için bir taraftar 'Fenerbahçe'ye gel' çağrısı yaparken, Zahavi "Hadi deneyelim, 500 bin yoruma gelirim" karşılığını verdi.



FRANSIZLAR YAŞLI BULDU

Zahavi'nin kardeşi Avi de "Fenerbahçe'ye git" diyerek bu çağrıya ortak oldu. İsrailli futbolcunun menajeri ise akşam saatlerinde Etiler'de bir restoranda yemek yediğine dair paylaşım yaptı. Bu da futbolcu için İstanbul'da görüşmelerin sürdüğü şeklinde yorumlandı. Fransız basını, Zahavi için Marsilya iddiasını ortaya atmıştı ancak kulüp oyuncuyu yaşlı buldu.