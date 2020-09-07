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'e geliyor

'de şampiyonluğa ulaşarak ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan , kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. ekibi, forması giyen milli futbolcu 'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 7.9.2020 19:16 ABONE OL
Kenan Karaman Medipol Başakşehir'e geliyor

Medipol Başakşehir'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Ntvspor'un haberine göre turuncu-mavili ekip, Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımında forma giyen Kenan Karaman'ı kadrosuna katıyor.

İstanbul ekibi, Alman takımıyla bonservis bedeli konusunda anlaşma aşamasına geldi. Medipol Başakşehir, 26 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Geçen sezon Fortuna Düsseldorf'da 21 maça çıkan Kenan Karaman, 6 gol attı, 1 asist yaptı.

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Kenan Karaman Medipol Başakşehir'e geliyor
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