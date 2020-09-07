Kenan Karaman Medipol Başakşehir'e geliyor

Medipol Başakşehir'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Ntvspor'un haberine göre turuncu-mavili ekip, Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımında forma giyen Kenan Karaman'ı kadrosuna katıyor.
İstanbul ekibi, Alman takımıyla bonservis bedeli konusunda anlaşma aşamasına geldi. Medipol Başakşehir, 26 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
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