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'den Kalinic açıklaması

Son dakika haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden biri de 'ti. 'nin ayrılığı sonrası Hırvat golcünün alınacağı şeklinde çıkan haberlerle ilgili sarı-lacivertli kulüpten açıklama geldi. Fenerbahçe, ve Kalinic cephesinin görüştüğü yönündeki iddiaları yalanladı.

Giriş Tarihi: 9.9.2020 00:22 Son Güncelleme: 9.9.2020 00:23 ABONE OL
Fenerbahçe'den Kalinic açıklaması

Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin golcü arayışları devam ediyor.

Sarı-lacivertli ekibin gündemine birçok forvet geldi. Bu isimlerden birinin de Nikola Kalinic olduğu iddia edildi. Ancak Fenerbahçe'den konuyla alakalı bir açıklama geldi.

Resmi siteden yapılan açıklamada, Ali Koç'un Fali Ramadani ve Nikola Kalinic ile bir araya geldiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle:

"Kulübümüz son iki yıldır, ortaya atılan, doğruluğu olmayan transfer iddiaları hakkında açıklama ve yalanlama yapmama duruşunu taşımaktadır.

Bugün akşam saatlerinde, bizzat Başkanımız referans gösterilerek "Ali Koç ve Fali Ramadani, Nikola Kalinic transferi için bir araya geldi" diye kamuoyuna özel haber olarak servis edilen ve pek çok mecrada da son dakika olarak yer alan haber için açıklama yapma gerekliliği doğmuştur.

Haberde iddia edilen futbolcu ile ilgili Başkanımızın ve Kulübümüzün hiçbir girişimi ve görüşmesi olmadığını kamuoyu ile paylaşmak isteriz."

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Fenerbahçe'den Kalinic açıklaması
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