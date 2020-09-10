Son dakika: Fenerbahçe'de Miha Zajc Genoa'ya kiralandı!

Son dakika transfer haberi | Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Vedat Muriqi'nin transferi için Lazio ile görüşen sarı-lacivertlilerde flaş bir ayrılık daha yaşandı. TRT Spor'un haberine göre Kanarya'nın Sloven yıldızı Miha Zajc, Genoa'ya kiralandı.





Zajc 30 maç oynarsa 3.5 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.

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