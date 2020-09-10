Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'a Seri'den kötü haber!

Son dakika: 'a Seri'den kötü haber!

Son dakika haberleri | Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, 'in orta saha için düşündüğü ilk isim Seri'ydi... Sarı-kırmızılılara yıldız oyuncudan kötü haber geldi.

Giriş Tarihi: 10.9.2020 15:31 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray'a Seri'den kötü haber!

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Jean Michael Seri, teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girse de oyuncu yeniden kiralanamamıştı. Fulham'a dönen Fildişi Sahilli yıldızla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre orta sahasına takviye arayışında olan Inter'in hedef olarak Tanguy Ndombele ve Moussa Sissoko'yu belirlediği ifade edildi. İtalyan ekibinin bu iki ismi alamaması durumunda B planı olarak Jean Michael Seri'yi belirledi. 29 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'da sergilediği performansın, İtalyan kulübünün yöneticilerini memnun ettiği belirtildi.

Galatasaray'la geçtiğimiz sezon ligde 27 maça çıkan Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu, ağları 2 kez sarsma başarısı gösterdi. Bir dönem Barcelona'nın da kapısından dönen başarılı futbolcunun Fulham ile olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

ŞANS TOPU SONUÇLARI canlı çekilişle açıklandı! 9 Eylül 2020 Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA
Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 9 Eylül 2020 Sayısal Loto sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı burada!
Koronavirüs aşısı için Türk bilim insanı Uğur Şahin tarih verdi! 'Aşı mükemmele yakın'
Uzmanlar uyardı! Yumurtayı kartonundan çıkarıp koyuyorsanız...
Corona virüsü belirtileri nelerdir? Yüksek ateş, boğaz ağrısı dışında KOVİD-19 hastalığı belirtileri ile ilgili yeni keşifler!
Son dakika haberi... Yüz yüze eğitim kaçıncı sınıflarda var, bu dönem okullar ne zaman açılacak? Okula kimler gidecek?
Usta oyuncu Halil Kumova hayatını kaybetti
Altın fiyatları son dakika haberi: 10 Eylül bugün tam, yarım, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı ve uzman yorumları!
Gülşah Suna o isimleri topa tuttu! Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven'den elenen Masterchef yarışmacısına destek!
MasterChef’te eleme adayı kimler oldu, eleme potasına kim girdi? 9 Eylül 2020 MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray'a Seri'den kötü haber!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA