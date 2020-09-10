Son dakika: Galatasaray'a Seri'den kötü haber!

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Jean Michael Seri, teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girse de oyuncu yeniden kiralanamamıştı. Fulham'a dönen Fildişi Sahilli yıldızla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre orta sahasına takviye arayışında olan Inter'in hedef olarak Tanguy Ndombele ve Moussa Sissoko'yu belirlediği ifade edildi. İtalyan ekibinin bu iki ismi alamaması durumunda B planı olarak Jean Michael Seri'yi belirledi. 29 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'da sergilediği performansın, İtalyan kulübünün yöneticilerini memnun ettiği belirtildi.

Galatasaray'la geçtiğimiz sezon ligde 27 maça çıkan Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu, ağları 2 kez sarsma başarısı gösterdi. Bir dönem Barcelona'nın da kapısından dönen başarılı futbolcunun Fulham ile olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor.