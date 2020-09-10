Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Trabzonspor'da Trondsen 6 ay yok!

Son dakika: 'da 6 ay yok!

'in başlamasına sayılı saatler kala 'da şoke edici bir gelişme yaşandı. Yeni transferlerden 'in çapraz bağlarının koptuğu ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Ligin ilk haftasında ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Marlon ve Pereira da sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecek.

Giriş Tarihi: 10.9.2020 15:05 Son Güncelleme: 10.9.2020 15:22 ABONE OL
Son dakika: Trabzonspor'da Trondsen 6 ay yok!

Süper Lig'in başlamasına sayılı saatler kala Trabzonspor'da şoke edici bir gelişme yaşandı. Yeni transferlerden Trondsen'in çapraz bağlarının koptuğu ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Ligin ilk haftasında Beşiktaş ile derbi maçında karşılaşacak olan Trabzonspor'da Marlon ve Pereira da sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecek.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, oyuncularımız Anders Trondsen, Marlon Xavier ve Joao Pereira'nın sakatlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Anders Trondsen

Dün sabah yapılan antrenmanda dizi dönen futbolcumuzun bugün yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan futbolcumuzun yaklaşık 6 ay süreyle sahalardan uzak kalması öngörülmektedir.

Marlon Xavier

Sol arka adalesinde gerilme oluşan oyuncumuzun yapılan muayene ve incelenen MR grafileri neticesinde sol uyluk arka adalesinde (biceps femoris) ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir.

Joao Pereira

Çaykur Rizespor ile oynadığımız hazırlık maçında dizinden sakatlanan Joao Pereira'nın yapılan muayene ve incelenen MR grafileri neticesinde sağ diz iç yan bağında birinci derece zorlanma tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir.

Son dakika: Trabzonspor Beşiktaş maçına 3 eksikle çıkacak! Trondsen, Marlon ve Pereira... Trabzonspor'un yeni transferi Trondsen ve Marlon sakatlandı Trabzonspor eksik çalıştı

EN ÇOK OKUNANLAR

ŞANS TOPU SONUÇLARI canlı çekilişle açıklandı! 9 Eylül 2020 Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA
Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 9 Eylül 2020 Sayısal Loto sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı burada!
Koronavirüs aşısı için Türk bilim insanı Uğur Şahin tarih verdi! 'Aşı mükemmele yakın'
Uzmanlar uyardı! Yumurtayı kartonundan çıkarıp koyuyorsanız...
Corona virüsü belirtileri nelerdir? Yüksek ateş, boğaz ağrısı dışında KOVİD-19 hastalığı belirtileri ile ilgili yeni keşifler!
Son dakika haberi... Yüz yüze eğitim kaçıncı sınıflarda var, bu dönem okullar ne zaman açılacak? Okula kimler gidecek?
Usta oyuncu Halil Kumova hayatını kaybetti
Altın fiyatları son dakika haberi: 10 Eylül bugün tam, yarım, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı ve uzman yorumları!
Gülşah Suna o isimleri topa tuttu! Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven'den elenen Masterchef yarışmacısına destek!
MasterChef’te eleme adayı kimler oldu, eleme potasına kim girdi? 9 Eylül 2020 MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Trabzonspor'da Trondsen 6 ay yok!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA