Son dakika: Trabzonspor'da Trondsen 6 ay yok!

Süper Lig'in başlamasına sayılı saatler kala Trabzonspor'da şoke edici bir gelişme yaşandı. Yeni transferlerden Trondsen'in çapraz bağlarının koptuğu ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Ligin ilk haftasında Beşiktaş ile derbi maçında karşılaşacak olan Trabzonspor'da Marlon ve Pereira da sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecek.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, oyuncularımız Anders Trondsen, Marlon Xavier ve Joao Pereira'nın sakatlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Anders Trondsen

Dün sabah yapılan antrenmanda dizi dönen futbolcumuzun bugün yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan futbolcumuzun yaklaşık 6 ay süreyle sahalardan uzak kalması öngörülmektedir.

Marlon Xavier

Sol arka adalesinde gerilme oluşan oyuncumuzun yapılan muayene ve incelenen MR grafileri neticesinde sol uyluk arka adalesinde (biceps femoris) ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir.

Joao Pereira

Çaykur Rizespor ile oynadığımız hazırlık maçında dizinden sakatlanan Joao Pereira'nın yapılan muayene ve incelenen MR grafileri neticesinde sağ diz iç yan bağında birinci derece zorlanma tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir.

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Trabzonspor'un yeni transferi Trondsen ve Marlon sakatlandı

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