Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray Jack Wilshere ile el sıkıştı

ile el sıkıştı

Süper Lig'e 3-1'lik Gaziantep FK maçı ile görkemli bir başlangıç yapan çalışmalarında da hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılar İngiltere Premier Lig ekibi West Ham ile kontratını feshedecek ile el sıkışıldı.

Giriş Tarihi: 13.9.2020 01:06 ABONE OL
Galatasaray Jack Wilshere ile el sıkıştı

Aslan aradığı orta saha oyuncusunu bir kez daha İngiltere'den buldu. 6-8 transferinde geç kaldığı için uzun zamandır ekeştirilen Cimbom West Ham United ile sözleşmesini feshetmeye çalışan ingiliz oyuncu Jack Wilshere renklerine bağlıyor..

3 yıllık anlaşma sağlanan yıldız futbolcunun kısa sürede açıklanması bekeleniyor. 28 yaşındaki yıldıza 1 milyon euro imza parası ödeneceği öğrenildi. İlk yıl 1.1 milyon, sonraki seneler 2.1 ve 3.1 milyon euro verileceği kaydedildi. Galatasaray'ın 2018 yılında Arsenal forması giydiği dönemde de gündemine gelen İngiliz orta saha için Fatih Terim'in onay verdiği bildirildi. Bu transferi İdari Menajer Şükrü Hanedar ile ismi son günlerde sıkça geçen menajer Willim D'Avilla tarafından yürütülüyor.

1.72'lik orta saha geçen sezon 10 maça çıktı, 1 gol attı. Kasık sakatlığı dolayısıyla 22 maç kaçırdı. (Fotomaç)

Galatasaray'da şok gerçek ortaya çıktı! Basına sızan belgeler...

EN ÇOK OKUNANLAR

Meteoroloji'den son dakika toz fırtınası uyarısı geldi...Ankara Polatlı'daki kum fırtınasından sonra dikkat! "Pencereleri açmayın..."
ON NUMARA SONUÇLARI canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 14 Eylül 2020 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA
Masterchef'te üç hafta üst üste elenen yarışmacıyı önceden ifşa etti! Masterchef'le ilgili bilgi veren o hesap soru işaretine neden oldu
Rusya'nın coronavirüs aşısında son dakika gelişmesi! Rusya sağlık Bakanlığı'ndan Covid-19 aşısı açıklaması...
Okullar ne zaman açılacak, kaçıncı sınıflar okula gidecek? MEB "İlkokul ortaokul ve liseler için Okullar ne zaman açılacak?" sorusunu yanıtladı
SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz yükseliş! 14 Eylül 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Hadise ile Kaan Yıldırım paylaşımlara doyamıyor! Yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı…
SON DAKİKA - Coronavirüsün genom dizisinde insan parmak izi var! Çinli bilim insanından korkutan Covid-19 iddiası! Gerçekler saklanıyor!
Aleyna Çakır hakkında son dakika: Ankara'da hayatını kaybeden Aleyna Çakır'ın şiddete uğrarken ses kayıtları ortaya çıktı! Ümit Can Uygun...
MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı? 14 Eylül 2020 MasterChef mavi – kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte yeni mavi ve kırmızı takım...
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray Jack Wilshere ile el sıkıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA