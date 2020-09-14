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'de sona geldi

haberleri... 'in ilk maçında 'u 3-1 yenerek sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. 'ün 'ye dönmesinin ardından sağ bek pozisyonuna oyuncu arayan siyah-beyazlılar, forması giyen 'yi kadrosuna katmaya yakın. Milli oyuncu ile anlaşan , ekibiyle son pürüzleri gidermek için görüşüyor.

Giriş Tarihi: 14.9.2020 15:54 Son Güncelleme: 14.9.2020 15:56 ABONE OL
Beşiktaş Nazım Sangare'de sona geldi

Beşiktaş'ın yeni sağ beki Nazım Sangare oluyor.

Ntvspor'un haberine göre, 26 yaşındaki oyuncu ile anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, Antalyaspor ile bonservis bedeli konusunda pazarlığa devam ediyor.

Akdeniz ekibinin talep ettiği ücret ile Beşiktaş'ın teklifi arasındaki fark azalırken, kulüpler anlaşma aşamasına geldi. Bonservis bedeli ve ödeme planında sağlanacak uzlaşmanın ardından milli futbolcu siyah-beyazlılar ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Altyapı eğitimini Alemannia Aachen ve Borussia Mönchengladbach'da alan Nazım, 2017'de Osnabrück'ten Antalyaspor'a transfer oldu.

Geçen sezon 24 maçta forma giyen 26 yaşındaki sağ bek, 1 gol attı, 2 asist yaptı.

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Beşiktaş Nazım Sangare'de sona geldi
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