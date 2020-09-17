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oyuncunun kiralanması için Porto ile el sıkışıldı, imza atılması küçük detaylara kaldı. Bunun üzerine Samatta ve geri plana atıldı

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 17.9.2020 ABONE OL
Öncelik Ze Luis
Vedat Muriqi'in İtalyan ekibi Lazio'ya satılmasımın ardından forvet transferine ağırlık veren ve geniş bir liste üzerinden çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Ze Luis isminde olumlu yol kat etti. 29 yaşındaki Yeşil Burun Adalı oyuncunun sözleşmesini 2023'e kadar elinde bulunduran Portekiz ekibi Porto ile yapılan görüşmeler pozitif geçti. Kanarya, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla beraber 1 yıllığına kiralayacak.

KİMSE GİTMEZSE TEK İSİM DOĞUKAN
Ze Luis'te görüşmelerin olumlu ilerlemesinin ardından Samatta ve Antonio Colak isimleri geri plana atıldı. Sarılacivertliler, Jailson'un ardından yeni bir oyuncu gönderme durumu olmazsa ekstradan sadece bir transfer yapabilecek. Bu isim için de tercihin Antalyaspor'dan Doğukan Sinik olabileceği kaydedildi.

ZAJC'TAN 3.5 MİLYON €
F.Bahçe'nin Sloven futbolcusu Miha Zajc, İtalyan ekiplerinden Genoa'ya transfer oldu. 26 yaşındaki on numaranın transferinin detayları da açıklandı. Genoa, bedelsiz kiraladığı oyuncu için F.Bahçe'ye gelecek sezon zorunlu satın alma devreye girdiğinden 3.5 milyon Euro ödeyecek.

NOVAK MÜJDESİ
Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Filip Novak'ın lisansı çıkarıldı. Çekyalı sol bek, pazartesi oynanacak Hatayspor maçında forma giyebilecek. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'de lisansı olmayan sadece iki futbolcu kaldı: Mert Hakan Yandaş ve Marcel Tisserand...

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