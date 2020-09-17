Öncelik Ze Luis

Vedat Muriqi'in İtalyan ekibi Lazio'ya satılmasımın ardından forvet transferine ağırlık veren ve geniş bir liste üzerinden çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe,29 yaşındaki Yeşil Burun AdalıKanarya, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla beraber 1 yıllığına kiralayacak.Ze Luis'te görüşmelerin olumlu ilerlemesinin ardından Samatta ve Antonio Colak isimleri geri plana atıldı.Bu isim için de tercihin Antalyaspor'dan Doğukan Sinik olabileceği kaydedildi.F.Bahçe'nin Sloven futbolcusu Miha Zajc, İtalyan ekiplerinden Genoa'ya transfer oldu. 26 yaşındaki on numaranın transferinin detayları da açıklandı. Genoa, bedelsiz kiraladığı oyuncu için F.Bahçe'ye gelecek sezon zorunlu satın alma devreye girdiğinden 3.5 milyon Euro ödeyecek.Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Filip Novak'ın lisansı çıkarıldı. Çekyalı sol bek, pazartesi oynanacak Hatayspor maçında forma giyebilecek. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'de lisansı olmayan sadece iki futbolcu kaldı: Mert Hakan Yandaş ve Marcel Tisserand...