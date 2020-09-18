Fatih Terim'i reddetti Beşiktaş'ı seçti

Dünyanın dört bir yanından oyuncu arayışlarını sürdüren siyah-beyazlıların önceliklerinden biri de kanat transferiydi.
Kartal'ın bu bölge için yaptığı takviyede Galatasaray'a flaş bir çalım attığı öğrenildi. İşte Takvim'in haberine göre bu ses getiren transferin detayları...
Siyah-Beyazlılar kısa süre önce Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini fesheden eski yıldızıyla anlaşma sağladı.
Gökhan Töre yapılan son görüşmede 1+1 yıl sözleşme ve 4.5 milyon lira maaş teklifini kabul edince imzalar atıldı. Tecrübeli futbolcunun bugün sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi.
Gökhan'ın Galatasaray ile de masaya oturduğu ancak tercihini Beşiktaş'dan yana kullandığı belirlendi.
Milli Takım'dan hocası olan Fatih Terim'le görüşen yıldız oyuncunun teklifi kibarca reddedip Beşiktaş'ı seçtiği ifade edili.