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'i reddetti 'ı seçti

Son dakika haberleri | 'e 3-1'lik galibiyetlerle başlayan ve , transferde karşı karşıya geldi. ile görüşen yıldız futbolcu bu teklifi reddedip Beşiktaş'ı seçti. İşte flaş transferin detayları...

Giriş Tarihi: 18.9.2020 00:11 ABONE OL
Transferde son dakika: Fatih Terim'i reddetti Beşiktaş'ı seçti

Yeni sezona galibiyetiyle giriş yapan 'ta çalışmaları sürüyor.

Transferde son dakika: Fatih Terim'i reddetti Beşiktaş'ı seçti

Dünyanın dört bir yanından oyuncu arayışlarını sürdüren siyah-beyazlıların önceliklerinden biri de kanat transferiydi.

Transferde son dakika: Fatih Terim'i reddetti Beşiktaş'ı seçti

'ın bu bölge için yaptığı takviyede 'a flaş bir çalım attığı öğrenildi. İşte Takvim'in haberine göre bu ses getiren transferin detayları...

Transferde son dakika: Fatih Terim'i reddetti Beşiktaş'ı seçti

Siyah-Beyazlılar kısa süre önce ile sözleşmesini fesheden eski yıldızıyla anlaşma sağladı.

Transferde son dakika: Fatih Terim'i reddetti Beşiktaş'ı seçti

yapılan son görüşmede 1+1 yıl sözleşme ve 4.5 milyon lira maaş teklifini kabul edince imzalar atıldı. Tecrübeli futbolcunun bugün sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi.

Transferde son dakika: Fatih Terim'i reddetti Beşiktaş'ı seçti

Gökhan'ın ile de masaya oturduğu ancak tercihini 'dan yana kullandığı belirlendi.

Transferde son dakika: Fatih Terim'i reddetti Beşiktaş'ı seçti

'dan hocası olan 'le görüşen yıldız oyuncunun teklifi kibarca reddedip 'ı seçtiği ifade edili.

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Fatih Terim'i reddetti Beşiktaş'ı seçti
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