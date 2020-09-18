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Son dakika: Montero'nun lisansını çıkarttı!

Son dakika haberleri | 'de ilk hafta deplasmanından galibiyetle dönen Beşiktaş'ta, ile oynanacak maçın hazırlıkları devam ediyor. Siyah-beyazlılara bu karşılaşma öncesi 'nin ardından bir müjde daha geldi. İlk hafta 'ndan belgeleri gelmediği için lisansı çıkartılamayan Montero'nın ismi, 'ye bildirildi. İspanyol stoper görev verilmesi halinde Antalyaspor'a karşı forma giyebilecek.

Giriş Tarihi: 18.9.2020 20:32 Son Güncelleme: 18.9.2020 20:46 ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş Montero'nun lisansını çıkarttı!

Süper Lig'de ilk hafta Trabzonspor deplasmanından galibiyetle dönen Beşiktaş'ta, Antalyaspor ile oynanacak maçın hazırlıkları devam ediyor. Siyah-beyazlılara bu karşılaşma öncesi Gökhan Töre'nin ardından bir müjde daha geldi. İlk hafta İspanya Futbol Federasyonu'ndan belgeleri gelmediği için lisansı çıkartılamayan Montero'nın ismi, TFF'ye bildirildi. İspanyol stoper görev verilmesi halinde Antalyaspor'a karşı forma giyebilecek.

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Son dakika: Beşiktaş Montero'nun lisansını çıkarttı!
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