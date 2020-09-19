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Sousa’ya izin çıktı!

, 31 yaşındaki forvetin ’la görüşmesine onay verdi. Portekiz ekibinde kiralık oynayan, bonservisi ise Shenzhen’de olan tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlılara gelmeye hazır. Ancak Kartal’ın golcü transferinde birinci önceliği

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 19.9.2020 ABONE OL
Sousa’ya izin çıktı!
Beşiktaş'ta sontrfor transferi için farklı isimlerle temaslar sürerken gündeme gelen son isimlerden Dyego Sousa'da olumlu gelişmeler yaşanıyor. Brezilya asıllı Portekizli futbolcu için kiralık olarak formasını giydiği Benfica'dan görüşme izni çıktı. Bonservisi Çin ekibi Shenzhen'de bulunan 31 yaşındaki golcüyle anlaşma sağlanırsa Portekiz ekibi, siyah-beyazlılara gitmesine onay verecek.

AY SONUNA KADAR BEKLEYECEKLER
Kartal, Shenzhen'le de Sousa'yı kiralamak için temaslarını sürdürüyor. Ancak Beşiktaş'ın birinci önceliği Nikola Kalinic. 32 yaşındaki Hırvat forvetin bonservisini almak için kulübü Atletico Madrid ile yaptığı görüşmelerin sonuçlanmasını bekleyen siyah-beyazlılar, ay sonuna kadar olumlu bir gelişme olmazsa Sousa üzerinde yoğunlaşacak. Benfica'da fazla forma şansı bulamayan, Çin Ligi'ne de dönmek istemeyen tecrübeli golcünün Beşiktaş'a transferine sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

KARTAL'DA JOSEF KRİZİ!
Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Josezf de Souza transferi nedeniyle Beşiktaş'a dava açacağını duyurdu. Siyah-beyazlıların serbest oyuncu olarak transfer ettiği Josef'in, tüm ödemelerinin yapıldığı halde haksız fesih yaptığını iddia eden Al Ahli, lisans için gereken evrakları da göndermedi. 31 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza ise Al Ahli'ye sosyal medyadan şu sözlerle yanıt verdi: "Neden bize imzaladığımız anlaşmayı göstermiyorsunuz ve neden sözleşmeyi bozmadan önce kaç kez ödeme istediğimizin e-postalarını göstermiyorsunuz?" Kartal, Josef için geçici lisans başvurusu yapmıştı.

KARTAL EVİNDE UÇMAYA HAZIR
2020-21 sezonunda Vodafone Park'ta ilk sınavını bugün verecek olan Beşiktaş saat 19.00'da lige 2-0'lık Gençlerbirliği galibiyetiyle başlayan Antalyaspor'u ağırlayacak. Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Koronavirüs testinin pozitif olması sebebiyle bu hafta da takımının başında yer alamayacak. Antrenör Murat Şahin'in yönetiminde Antalya maçına hazırlanan siyah-beyazlılarda Oğuzhan Özyakup, yaşadığı sakatlık sebebiyle ilk 11'de forma giyemeyecek. Ozzy'nin yerine Adem Ljajic'i hazırlayan teknik ekip, idmanlarda Mensah ile birlikte yıldız oyuncuyu yan yana denedi. Atiba'nın tek ön libero olarak oynaması planlanırken, kazanan kadronun korunacağı belirtildi.

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Sousa’ya izin çıktı!
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