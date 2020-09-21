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F.Bahçe'nin eski yıldızı 'ye corona virüsü şoku!

’den geçtiğimiz hafta 17.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Serie A ekibi ’ya olan Kosovalı golcü ’nin corona virüsü testi pozitif çıktı.

Giriş Tarihi: 21.9.2020 12:56 Son Güncelleme: 21.9.2020 13:22 ABONE OL
F.Bahçe'nin eski yıldızı Vedat Muriqi'ye corona virüsü şoku!

Fenerbahçe'den geçtiğimiz hafta 17.5 milyon Euro bonservis bedeliyle İtalya Serie A ekibi Lazio'ya transfer olan Kosovalı golcü Vedat Muriç'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Vedat Muriqi'ye corona virüsü şoku. Kosova basınında yer alan ve İtalyan Tutto Mercato gazetesine dayandırılan haberde; golcü oyuncunun corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde kız kardeşinin düğünü için Kosova'ya gelen Muriç, kalabalık bir ortamda gerçekleşen düğüne maskesiz katılmış ve bu hareketi Kosova basınında eleştirilere neden olmuştu. Vedat Muriqi'nin virüse Kosova'da yakalandığı iddia edildi.

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F.Bahçe'nin eski yıldızı Vedat Muriqi'ye corona virüsü şoku!
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