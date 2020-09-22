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Ankaragücü Idriz Voca'yla anlaştı

çalışmalarını sürdüren ekibi , Kosovalı orta saha Idriz Voca'yı 'ya getirdi. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından oyuncuyla sözleşme imzalanacak.

AA
Giriş Tarihi: 22.9.2020 10:03 Son Güncelleme: 22.9.2020 10:03 ABONE OL
Ankaragücü Idriz Voca'yla anlaştı

Kulüp başkanı Fatih Mert, Kosovalı orta saha oyuncusu Idriz Voca'nın Ankara'ya geldiğini ve bugün sağlık kontrolünden geçeceğini duyurdu.

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, İsviçre'nin Luzern takımından Kosovalı oyuncu Idriz Voca'yı transferi için Ankara'ya getirdi.

Kulüp başkanı Fatih Mert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Voca'nın Ankara'ya geldiğini duyurarak, "Sevgili Ankaragüçlüler, İsviçre'nin Luzern takımından Kosova Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Idriz Voca'yla, sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzaları atacağız." ifadesini kullandı.

23 yaşındaki futbolcuyla kısa sürede resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

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Ankaragücü Idriz Voca'yla anlaştı
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