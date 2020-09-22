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Aytemiz Başkanı 'ndan açıklaması! ...

Son dakika haberleri... Transfer döneminin en hızlı takımı olan Fenerbahçe'nin 'dan 'ı kadrosuna katmak istediği konuşuluyordu. Aytemiz Alanyaspor Başkanı bu iddialar hakkında konuştu.

Giriş Tarihi: 22.9.2020 21:58 ABONE OL
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan Bakasetas açıklaması! Fenerbahçe...

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Bakasetas için kulübümüze hiçbir resmi teklif gelmedi. Sezon öncesi kamp döneminde Fenerbahçe ilgilendiğini söylemişti ama resmi teklif gelmedi. Bizim istediğimiz rakamlar belli. Bakasetas'a ciddi bir teklif gelseydi değerlendirebilirdik." dedi.

"KANAT OYUNCUSU TRANSFER EDECEĞİZ"
Rosenborg maçı hakkında konuşan Hasan Çavuşoğlu, "Çalışmalarımızın yansımalarını alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Hedefimiz UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak. Transfer çalışmaları var. Bir kanat oyuncusu transfer etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan Bakasetas açıklaması! Fenerbahçe...
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